دبي تستضيف مؤتمر وجوائز أفضل 50 قائداً عالمياً للمشاريع في 18 يونيو

المصدر: دبي - البيان

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تشهد دبي في الـ 18 من شهر يونيو المقبل، انطلاق الدورة الثانية عشرة من مؤتمر وجوائز أفضل 50 قائداً عالمياً للمشاريع، في فندق لو ميريديان. وتحمل دورة العام الجاري عنوان المرونة وإعادة الابتكار، ويشارك فيها نخبة من السيدات والرجال من رواد الأعمال المشهورين عالمياً وقادة الشركات والمشاهير والشخصيات الرياضية والمؤثرين السياسيين.

وتنطلق أعمال الفعالية المرموقة تحت رعاية مجلس الأعمال السريلانكي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسسة تحالف المساواة في المملكة المتحدة، وقد جرى اختيار دولة الإمارات لاستضافة دورة العام الجاري نظراً لجهودها المتواصلة والملموسة لتشجيع المشاركة الفعالة للمرأة عبر مختلف القطاعات من خلال تبني نهج ريادة الأعمال والابتكار.

وقالت الدكتورة سولوشانا سيجيرا مؤسسة المرأة في مناصب الإدارة، التي يعقد المؤتمر تحت مظلتها: «تعد دولة الإمارات وجهة مفضلة للنساء من حول العالم، حيث تأتي النساء إلى الإمارات للعمل والترفيه وفي كثير من الأحيان لتحقيق أهدافهن وطموحاتهن. وتشهد إمارة دبي تطوراً كبيراً في السياسات والتشريعات والبرامج الاقتصادية لضمان تمكين المرأة وتعزيز دورها في مجتمع الأعمال، ولهذا تشكل نموذجاً يحتذى لغيرها من مدن العالم».

مؤشر

وأشارت سيجيرا إلى مؤشر المساواة بين الجنسين الوارد في تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2020، حيث جاءت الإمارات في المرتبة 18 عالمياً والأولى على مستوى المنطقة. وأضافت على هذا الصعيد: «حققت دولة الإمارات الكثير من الإنجازات، ضمن مساعيها الدؤوبة للمساواة بين الجنسين وتقدمت ثماني مراتب عن تصنيفها سابقاً حيت احتلت المركز 26 في عام 2019».

ووفقاً لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين الصادر في المنتدى الاقتصادي العالمي 2021، جرى تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها دولة رائدة في مجال المساواة بين الجنسين على مستوى المنطقة. وبالتالي، نرى أن من المناسب أن تلقي الكلمة الرئيسية في الفعالية إحدى الوزيرات التسع الرائدات في مجلس الوزراء الحالي لدولة الإمارات.

وأضافت: «وقع اختيارنا على مدينة دبي لاستضافة النسخة المقبلة من فعاليتنا، لدورها الهام والمحوري في إرساء معايير جديدة على لدعم وتمكين المرأة على مختلف المستويات، وبذلك توفر لنا منصة استثنائية لمواصلة الحوار البناء ضمن مساعينا المتواصلة لتعزيز مكانة النساء في سوق العمل».

تفاصيل

وتحدثت سيجيرا خلال مؤتمر صحفي عقد الجمعة في فندق بولمان ديرة سيتي سنتر، عن تفاصيل عملية الترشيح للجوائز. وقالت بهذا الصدد: «جرى فتح باب الترشيحات للجوائز في الأول من شهر أبريل 2022. ويسرني تقديم أولى جوائزنا العالمية تحت شعار «النساء في مناصب الإدارة»، وقد تلقينا عدداً كبيراً من الترشيحات من 36 دولة. وكانت الترشيحات في السابق متاحة فقط للسيدات في شركات من الدولة المستضيفة للفعالية».

وأوضحت أن الجوائز لا تقتصر على السيدات فقط، بل تمتد لتشمل الرجال الذين ساهموا بشكل ملموس في تعزيز التنوع في قطاع الأعمال، وكذلك تكريم الشركات التي تعتمد أفضل الممارسات والحوكمة الرشيدة. وستشهد الفعالية تقديم جوائز 32 جائزة.

وتابعت: «سيركز المؤتمر على القيادة السياسية، وثقافة العمل في الشركات، والتنوع والشمولية لكلا الجنسين، وحوكمة الشركات، والإدارة البشرية التي تسترشد بمبادئ التعاون والعمل الجماعي. وهذه المرة الأولى التي يستضيف فيها مؤتمر حول قضايا المرأة، موضوع القيادة السياسية، حيث ينبغي مواصلة العمل لتمكين القيادة النسائية خارج مجالس الشركات. ويعتبر هذا الحدث فرصة مثالية تتيح لنا التواصل العالمي على نحو فعال».

ترشيحات

من جانبه، صرح الدكتور موهان كول، مؤسس ورئيس مجلس إدارة تحالف المساواة العالمي في المملكة المتحدة: «أظهرت الشركات التي يفوق عدد النساء الرجال في مجالس إدارتها، مستويات أعلى من الأداء والأرباح على مستوى العالم. ونحرص على أخذ هذا العامل في الاعتبار عندما نتطلع إلى تلقي الترشيحات لجوائز أفضل 50 عالمياً للمرأة في مناصب الإدارة».

وترأست روشباني جاياسونديرا مورايس لجنة التحكيم المرموقة وهي أيضاً فائزة سابقة بواحدة من جوائز الفعالية. وتعليقاً على هذا التكريم قالت روشباني: «يسرني المشاركة في هذه المبادرة الرائدة لتكريم السيدات والرجال والمؤسسات التي تُعنى بالتنوع والشمولية ونفخر بمشاهدة علامة سريلانكية تحتل مركز الصدارة في الساحة العالمية في هذا المجال الحيوي».

ولخصت أديشولا هيلين أوناديبي، مؤسسة حركة التغيير الأفريقي (دولة الإمارات العربية المتحدة)، مبادرة للمرأة في مناصب الإدارة في جملة واحدة بقولها: «عندما تدرب امرأة، تكون قد دربت أمة. وهذا ما يسمى بالقوة المؤثرة للمرأة».

يشار إلى أن الدكتورة سولوشانا سيجيرا أنشأت مؤسسة المرأة في مناصب الإدارة في عام 2009، بهدف توفير منصة تتيح للنساء التواصل لتحقيق طموحاتهن المهنية من خلال تزويدهن بالإرشاد والتوجيه لتولي مراكز قيادية.