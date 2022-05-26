الشارقة تكرّم بحاثة ومثقفين في باريس والقاهرة

المصدر: الشارقة ـ البيان

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تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنظم دائرة الثقافة بالشارقة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، الدورة الثامنة عشرة من جائزة الشارقة للثقافة العربية، وذلك يوم الاثنين المقبل في مقر المنظمة في باريس.

حيث سيتم تكريم الكاتبة والمترجمة والصحافية العراقية، دنيا ميخائيل، والمخرجة المسرحية السويدية من أصل سوري هيلين الجنابي، فيما تنعقد الدورة التاسعة من ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي في مقر المجلس الأعلى للثقافة، يوم الخميس المقبل، في العاصمة المصرية القاهرة بحضور د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، لتكريم الدكتور محمد عناني والدكتور يوسف نوفل والأديب سمير الفيل والأديبة صفاء عبدالمنعم.

اهتمام

وقال عبدالله بن محمد العويس رئيس الدائرة: تستمر جهود الشارقة في تكريم القامات الأدبية والفنية، تقديراً من صاحب السمو حاكم الشارقة على عطائهم الأدبي والثقافي والفني. وأشار العويس إلى أن الجانب التكريمي الذي تقدمه الشارقة برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إنما هو تأكيد على اهتمام إمارة الثقافة بالمبدعين والإبداع، نظير إسهاماتهم الثقافية والفنية في الساحة العربية والعالمية.