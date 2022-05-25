«البطاقات البريدية للفضاء» في دبي تغازل شغف الصغار

المصدر: (دبي ـ البيان)

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أطلق مركز إنفينيتي دي لوميير مبادرة البطاقات البريدية للفضاء، المخصصة للأطفال من عشاق اكتشاف الفضاء الذين لم يتجاوزوا 18 عاماً، احتفالاً بالإعلان مؤخراً عن تعاون الإمارات الدولي في قطاع استكشاف الفضاء وانطلاق أول رائد فضاء عربي في مهمة تستمر لمدة 180 يوماً في محطة الفضاء الدولية. وتأتي المبادرة بالتعاون مع نادي المستقبل وأزور أكس، المتخصصة بتكنولوجيا الفضاء، والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها.

ويمكن لجميع الضيوف الصغار الحصول على بطاقات بريدية من مكتب الاستقبال في «إنفينيتي دي لوميير» عند شراء تذاكرهم، ليقوموا بتعبئتها وتزيينها برسومات مستلهمة من الكون الواسع وباستخدام المواد التي تقدم لهم في مكتب الاستقبال، ومن ثم وضع هذه البطاقات في الصندوق البريدي المحدد.

وسيتم إرسال كل البطاقات إلى الفضاء بعد استمتاع الأطفال بمعرض الوجهة الفضاء، التجربة الفنية الرقمية الغامرة الأولى في الشرق الأوسط. وستعود البطاقات على مركبة نيو شيبارد الفضائية، مركبة الإطلاق شبه المدارية والآمنة لنقل البشر والتي طورتها شركة بلو أوريجن.

ويهدف «إنفينيتي دي لوميير» وشركة أزور إكس، الشريك الرئيسي في قطاع الفضاء والتكنولوجيا في الإمارات والاستشاري الاستراتيجي لشركة بلو أوريجن، إلى تشجيع اليافعين على توسيع طموحهم ورؤية المستقبل بطريقة ذكية وممتعة.