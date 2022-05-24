تجارب ثقافية ترسخ الابتكار والمعرفة

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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يشهد زوار معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ 31 هذا العام عدداً من الأنشطة الثقافية والمعرفية التي يحتضنها المعرض للمرة الأولى، بطريقة عززت الحضور وتناغمت مع اهتمامات القراء بمختلف الفئات العمرية، وعلى امتداد أيام المعرض، وبامتداد الكلمات، يصافح الأديب طه حسين زوار المعرض، باعتباره الشخصية المحورية لدورته الحادية والثلاثين.

حيث كان الرجل الذي فقد بصره في سنوات حياته الأولى، صاحب بصيرة تجلى بنورها نتاج لطالما أثريت به العقول، وانشغلت بأثره القلوب والعقول، في مختلف أنحاء الوطن العربي، ومن خلال تجربة فريدة ضمن جناح مخصص، سيقف الزوار على محاور أساسية من تجربة الدكتور طه حسين الفكرية والثقافية والأدبية، بالصوت والصورة والتناغم مع مقتطفات من كتابته.

هذا بالإضافة إلى مبادرة «أضواء على حقوق النشر» التي أطلقها معرض أبوظبي الدولي للكتاب لدعم جهود الترجمة والمترجمين من وإلى اللغة العربية، وتحويل المحتوى إلى رقمي (إلكتروني وصوتي)، وبالتالي تعزيز التبادل والتعاون بين الناشرين العرب والعالميين.

سينما مبتكرة

وتأخذ السينما الجمهور، بالتعاون مع المخرج السينمائي نواف الجناحي، في رحلة استثنائية من خلال عرض 22 فيلماً قصيراً من 13 دولة، منها 15 فيلماً قصيراً من الإمارات والعالم العربي، و7 أفلام قصيرة مستضافة من جمهورية ألمانيا الاتحادية، الدولة ضيفة الشرف في الدورة الحالية.

فضاء واعد

وفي ركن النشر الرقمي يستضيف المعرض العديد من الجلسات والفعاليات التي تتناول أبرز الظواهر والحقائق والخبرات المرتبطة بعالم النشر الرقمي، بالإضافة إلى استقطاب نخبة من المتخصصين وأصحاب التجارب الناجحة والمتميزة في هذا الفضاء الواعد. ولتجربة علمية لا تخلو من المعرفة، عرضت دائرة التعليم والمعرفة مجموعة كبيرة من الفعاليات التعليمية، وأنشطة متخصصة للطفل يقدمها نخبة من الأكاديميين والمتخصصين، من خلال تجربة مبتكرة تدفع الطلاب إلى البحث عن حلول للألغاز من خلال القراءة.

كما يستطيع زوار معرض أبوظبي للكتاب اقتناء كتب مجانية، حيث خصصت جامعة خليفة ضمن جناحها بالمعرض ركناً خاصاً لأكثر من 400 كتاب في العلوم والرياضيات والهندسة يومياً بشكل مجاني، أي ما يزيد على 2800 كتاب خلال انعقاد المعرض.

أثير المعرفة

كما ينطلق أثير المعرفة، أحدث منتجات منصة مفكري الإمارات إحدى أبرز مبادرات مركز الإمارات للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، ليسلط فيه المفكرون وخبراء الإمارات الضوء على قضايا استراتيجية بصورة مكثفة وعميقة، حيث يعرض جناح المركز منصة الإعلام التحليلي للمرة الأولى، لتحليل أهم القضايا العربية والعالمية بنمط جديد عبر شاشات تفاعلية لقيت تفاعلاً من الجمهور.

ويشهد البرنامج الثقافي الخاص بضيف الشرف «ألمانيا» إبداعات نخبة من المفكرين والمبدعين بمشاركة نحو 80 ناشراً ومثقفاً ومبدعاً، يقدّمون أكثر من 14 جلسة ثقافية ومهنية متنوّعة، يرافقها عروض نخبة مختارة من الأفلام الألمانية المستوحاة من كتب، كما سيتعرّف الجمهور على إبداعات الشاعر الألماني يوهان غوته.