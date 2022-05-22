دبي.. أوتار كلاسيكية

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتواصل مهرجان إنكلاسيكا العالمي المرموق في نسخته الحادية عشرة، الذي يُعتبر أفضل مهرجان للموسيقى الكلاسيكية في العالم، حتى 2 يونيو المقبل في دبي، مقدماً فعاليات موسيقية استثنائية، على مدى أربعة أسابيع، تشهد مجموعة من أفضل عروض الموسيقى الكلاسيكية العالمية والتعاون الدولي.

يقدم المهرجان المرموق للجمهور خلال فعالياته 50 عازفاً منفرداً عالمي المستوى، و3 من أفضل فرق الأوركسترا، و11 من قادة الأوركسترا الأكثر تميزاً في العالم، ضمن 26 عرضاً متميزاً.

كما يقدّم المهرجان يوم غدٍ اثنين من ألمع نجوم الموسيقى الكلاسيكية: المايسترو ميخائيل بليتنيف (الحائز الميدالية الذهبية والجائزة الأولى في مسابقة تشايكوفسكي الدولية للبيانو لعام 1978، والمؤسس والمدير الفني للأوركسترا الوطنية الروسية) وعازف الكمان دانيال لوزاكوفيتش (فنان دويتشه غراموفون الحصري، والفائز بمسابقة فلاديمير سبيفاكوف الدولية للكمان لعام 2016 والحائز أيضاً جائزة «أفضل فنّان شاب لعام 2017» في مهرجان الأمم).

ويشكل هذان العازفان اثنين من «معلّمي» العزف على البيانو والكمان، ويقدمان مقطوعات وأعمالاً متميّزة من دفوراك، وغريغ، وأليكسي شور من توزيع بليتنيف.

وتشمل العروض المستقبلية من «إنكلاسيكا» عروض أوركسترا برلين السيمفونية وأوركسترا السلوفاكية الفيلهارمونية. وينضم إلى هذه الأوركسترا المحترمة عازفون بارزون آخرون مثل كونراد فان ألفين وجيانلوكا مارسيانو وماريوس سترافينسكي وجيرجيلي ماداراس وماسيميليانو كالدي.

وسيقدم المهرجان مجموعة متنوعة وجذابة من الكلاسيكيات المشهورة والروائع المعاصرة، بما في ذلك أعمال فيردي، بيتهوفن، ديبوسي، مينديلسون، ستراوس، دفوك، وأليكسي شور. ويستضيف المهرجان المؤلّف الموسيقي المعاصر أليكسي شور كمؤلف موسيقي مقيم.

تشكيلة

عروض «إنكلاسيكا» تقدم تشكيلة رائعة من العازفين المنفردين العالميين المرموقين والمصنفين من الدرجة الأولى. وتقدم كل حفلة موسيقية عروضاً موسيقية كلاسيكية عالمية المستوى.

ومن أبرز المشاركين في هذه العروض عازف البيانو والملحن التركي الشهير فاضل ساي، الحاصل على جائزة «إيكو برايس كلاسيك» وجائزة أفضل تسجيل للعام من مجتمع نقاد الموسيقى الألمان.

ويشارك في العروض كذلك عازف البيانو والملحن التركي الحائز جوائز دولية والذي قدم عروضاً مع العديد من الفرق الموسيقية في جميع أنحاء العالم حسين سيرمت (تركيا).

وفي الوقت نفسه يشارك أول فائز بالميدالية الذهبية الكورية في مسابقة «فان كاليبرن» الدولية للبيانو، والفائز بجائزة البيانو الدولية لعام 2015، و«جائزة فيندوم» لعام 2014 التي أقيمت في مهرجان «فيربير»، وموسيقي الحجرة الشغوف يوكون سونو (كوريا).

ومن مالطا يشارك جوزيف كاليجا، نجم أوبرا متروبوليتان، والمرشح لجائزة جرامي من ديكا كلاسيكس، والحائز جائزة القراء لجوائز الأوبرا الدولية لعام 2014، وأول سفير ثقافي لمالطا منذ عام 2012، وأفضل مغني «تينور» في الوقت الحاضر.

بالإضافة إلى جدول المهرجان للعروض الموسيقية العالمية الشيقة، تتضمن الفعاليات تقديم النسخة الثالثة من مسابقة الأوتار الكلاسيكية العالمية للكمان والتشيلو، التي تقام في دبي وتتواصل حتى يوم غد (23 مايو).

يستضيف هذا الحدث بعضاً من أفضل عازفي الآلات الوترية الشباب في مسابقة تحتفل بأفضل معايير التميز الموسيقي والبراعة الفنية في جولات تنافسية منقطعة النظير.