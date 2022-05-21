توزيع مستدام للأفلام العربية في الولايات المتحدة

المصدر: دبي - البيان

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اهتمت الصحافة العالمية بأنباء أول تواجد عربي مستدام في السوق السينمائي الأمريكي يتيح عرض الأفلام العربية هناك، من خلال الخطوة التي اتخذتها شركة «ماد سيليوشن»، عبر اتفاقية مع شركة التوزيع الأمريكية في نيويورك «دي ستريت ريليسينغ»، بناءً عليه تحصل «ماد سيليوشن» على حصة من أسهم «دي ستريت ريليسينغ»، التي ستتولى توزيع الأفلام العربية داخل أمريكا.

وتعتبر «دي ستريت ريليسينغ» إحدى أذرع «دي ستريت ميديا غروب»، وهي مجموعة متخصصة في الإنتاج والتوزيع والنشر الموسيقي، يتركز نشاطها في أمريكا وألمانيا والإكوادور والأرجنتين وجنوب إفريقيا.

لقاء

وقالت مجلة «هوليوود ريبوتر» إن الشراكة جاءت بعد لقاء أثناء الدورة الماضية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدَّة، بين كلٍ من علاء كركوتي وماهر دياب الشريكين المؤسسين في «ماد سيليوشن» وديكستر ديفيز المدير التنفيذي في «دي ستريت ميديا غروب» وشريكته سيلفانا سانتاماريا، ليتفق أربعتهم على أهمية أن يشاهد الجمهور الأمريكي قصصاً من العالم العربي.

وأوضحت مجلة «فارايتي» أنه بناءً على ذلك سوف ينضم علاء كركوتي وماهر دياب إلى مجلس إدارة «دي ستريت ريليسينغ»، وسيشارك معهم في التخطيط الاستراتيجي، كولن براون، المحلل الإعلامي في أمريكا، والشريك الإداري للعمليات الدولية في «ماد سيليوشن».

شراكة

«ماد سيليوشن» التي يقع مكتبها الرئيسي في القاهرة، تخطط من خلال هذه الشراكة أن تقوم بتوزيع 7 أفلام عربية في أمريكا سنوياً، وحددت مجلة «سكرين ديلي» أنه خلال 2022 ستوزع «ماد سيليوشن» بأفلام من 4 دول عربية، هي الفيلم الأردني «بنات عبدالرحمن» للمخرج زيد أبو حمدان، وهو الفيلم الفائز بجائزة الجمهور في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وسان دييغو للفيلم العربي، والمصري «برا المنهج» للمخرج عمرو سلامة الذي كان عرضه العالمي الأول في ختام الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، والتونسي «أطياف» للمخرج مهدي هميلي الذي عُرض بمهرجانات دولية مثل لوكارنو وزيورخ. بالإضافة إلى مشروعي فيلمي الرعب السعوديين «العزيف» للمخرج محمد اليوسف، و«طارد الجن الأخير» المأخوذ عن سلسة كوميكس لمخرجه عاصم الطخيس.

تعليقاً على الشراكة، يقول ديكستر ديفيز المدير التنفيذي في «دي ستريت ميديا غروب» «بعد إجازة قصيرة من التوزيع السينمائي، أنا متحمس جداً للعودة للعمل مرة أخرى، من خلال شراكة مثمرة مع علاء كركوتي وماهر دياب عبر «ماد سيليوشن»، فهما يمتلكان خبرة واسعة وعلاقات مهمة في المجال وأفكاراً مبتكرة مرتبطة بالتسويق وبالأفلام العربية وجمهورها. هذه الشراكة التاريخية سوف تمنح الجمهور الأمريكي الفرصة ليفهم أكثر أشقاءنا في العالم العربي عبر قصص قوية».

ويقول علاء كركوتي الشريك المؤسس في «ماد سيليوشن» «من المثير أن أكون في مصر وفي الوقت نفسه قادراً على وضع بصمة في سوق التوزيع الأمريكي عبر الشراكة مع «دي ستريت ريليسينغ». خلال السنوات الأخيرة، تعلمنا الكثير من الخبرات والمهارات عبر نشاط «ماد سيليوشن» وتوسعنا بشكل كبير، وأثق بأننا يمكننا استثمار ذلك لتطوير جدول أعمال ديكستر وسيلفانا بتوفير أفلام من العالم العربي، وخاصةً الأصوات المثيرة الجديدة من السعودية».

ويقول ماهر دياب الشريك المؤسس في «ماد سيليوشن» «على صُنَّاع الأفلام في العالم العربي أن يدركوا أن لديهم شريكاً قوياً في الولايات المتحدة وكندا، يثق بأن أصواتهم يجب أن يسمعها كل أسواق الأفلام في العالم. بالنسبة لنا، هذه فرصة لتحفيز وتنشيط العقول والقلوب، في أمريكا التي تعتبر ملتقى للثقافات المختلفة».