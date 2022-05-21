الأمهات يشاركن بطهو ألذ الأطباق خلال «الشارقة القرائي للطفل»

المصدر: الشارقة - البيان

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شاركت الأمهات والأطفال في تحضير وصفات الطبخ، التي أعدها نخبة من مشاهير الطهاة المشاركين في فعاليات الدورة الـ13 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، حيث حظيت فقرات الطهي التي قدمها الشيف نضال البريحي، والشيف ثابت بإقبال جماهيري لافت، أعدا خلالها اثنين من أشهر الأطباق، التي يتميز بها المطبخان الفلسطيني والسوري.

المسخن الفلسطيني

وأعد الشيف نضال البريحي طبق «المسخن الفلسطيني»، الذي يتكون من صدور الدجاج المسلوقة سلقاً كاملاً، و4 أكواب بصل مفروم، ونصف كوب سماق، ونصف كوب زيت الزيتون، و10 قطع من خبز «شراك»، وملح وفلفل.

بدأ نضال بوضع البصل في الزيت على نار هادئة، مبيناً أنه ينبغي عدم إحماء زيت الزيتون إلى درجة الغليان، ثم وضع البصل فيه، وقلَّبه حتى أخذ لونه الذهبي، وبعدها وضع الملح والفلفل مع البصل، مؤكداً إمكانية إضافة الثوم والهيل والقرفة حسب الرغبة، ثم وضع الدجاج، وفي النهاية أضاف السماق.

وفي كل قطعة من خبز شراك، وضع الشيف كمية من الحشوة، وقام بلفها بنفس الطريقة، التي يلف بها ورق العنب، ثم وضعها بشكل صفوف على الصينية، التي أدخلها في الفرن، على حرارة 180 درجة مئوية، مشيراً إلى ضرورة دهن لفائف المسخن بالزيت قبل إدخالها الفرن، وبعد النضج تقدم ساخنة مع اللبن والنعناع والخيار.

الأوزي السوري

وفي فقرة أخرى لـ«ركن الطهي» أعدَّ الشيف ثابت طبق «الأوزي»، وبين أنها وصفة يتميز بها المطبخ السوري والدمشقي بالتحديد، وتتكون مقاديرها من كوبي أرز بسمتي أو مصري مغسول، ويفضل الشيف ثابت مزج ثلثين من الأرز البسمتي مع ثلث مصري، ونصف كيلو لحم مفروم أو مقطع إلى قطع صغيرة، وكوب بازلاء، وحزمة من عجينة «باف باستري» وملعقة كبيرة من السمن الحيواني، وملعقة صنوبر محمص، ولوز مقشر لمن يرغب بها، إضافة إلى الفلفل الأسود والملح.

وضع الشيف ثابت الزبدة على نار متوسطة، وقلَّى بها اللحم، ثم أضاف البازلاء والملح والفلفل، وقلبها مع المكونات، بعدها أضاف كوباً كبيراً من الماء وتركه حتى يغلي، ليضيف الأرز ويقلبه جيداً، ثم غطى القدر وتركه على نار هادئة حتى ينضج. وفي هذه الفترة، حدد درجة حرارة الفرن على 200 درجة مئوية، مشيراً إلى ضرورة أن يشغل أولاً أسفل الفرن، دون الأعلى، نظراً لأن العجينة تكون سميكة من الأسفل.

بعد نضج مكونات الحشوة، وضع الشيف في طبق صغير وعميق ورقتين من عجينة باف باستري، ثم وضع كمية من الحشوة، بحيث يكون أسفل القطعة سميكاً أكثر من الوجه، ووضع كمية من الحشو داخل الطبق الصغير، وأغلق أطراف العجينة، وكرر العملية حتى انتهت الحشوة، ووضع قطع الأوزي على صينية، وأدخلها الفرن لمدة 30 دقيقة، حتى أصبح لونها ذهبياً، لتقدم ساخنة إلى جانب سلطة اللبن والخيار.