مسرح الدانة يوقع اتفاقية شراكة مع «روتانا»

المصدر: المنامة ـ البيان

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وقع مسرح الدانة، الوجهة الترفيهية الأولى من نوعها في مملكة البحرين، اتفاقية شراكة مع «روتانا للصوتيات والمرئيات» وستمكن هذه الاتفاقية فناني ونجوم روتانا من المشاركة في الحفلات الموسيقية، التي ستقام خلال موسم مسرح الدانة المقبل بعد انتهاء الموسم الحالي، الذي بدأ في شهر نوفمبر الماضي، ومنذ إطلاقه استقبل المسرح في الهواء الطلق ما يقرب من 70 ألف شخص.

اتفاقية الشراكة تم إبرامها بين سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة «روتانا للصوتيات والمرئيات»، وشين تشالمرز، الرئيس التنفيذي لمسرح الدانة، في فندق فورسيزونز بمملكة البحرين، وجاء توقيع الاتفاقية متزامناً مع تواجد «فنان العرب» محمد عبده أحد أشهر فناني ونجوم روتانا، في مملكة البحرين وزيارته مسرح الدانة، مبدياً إعجابه بهذه التحفة الفنية، ومشيداً بأهمية هذه الشراكة بين روتانا ومسرح الدانة.

شراكة مثمرة

وبعد توقيع الاتفاقية قال السيد شين تشالمرز، الرئيس التنفيذي لمسرح الدانة: «نحن فخورون بشراكتنا مع أكبر شركة في مجالات الإنتاج والتوزيع والترفيه الموسيقى.

ومن خلال هذه الشراكة المثمرة، نضمن وجود أفضل الشركات الإقليمية أداء معنا. خلال موسم الافتتاح استضفنا العديد من النجوم الإقليميين والعالميين، بما في ذلك راشد الماجد، الشاب خالد، أصالة نصري، ماجد المهندس، حسين الجسمي، راسل بيترز، فرقة كينجز أوف ليون، إريك كلابتون وأحلام، متطلعين لأحياء المزيد من الحفلات الموسيقية المتميزة لمجموعة متنوعة من الجماهير من خلال هذه الشراكة».

نتائج كبيرة

وقال سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات: «سعداء بهذه الاتفاقية، ونحن «روتانا للصوتيات والمرئيات» كشركة سعودية لها مكانتها وتخدم الفن العربي من المحيط إلى الخليج، ومن أكبر الشركات الموسيقية والترفيهية ومقرها الرياض في المملكة العربية السعودية، دوماً حريصون منذ أن تأسست الشركة عام 1987 على التواجد والتفرد بتقديم كل ما هو مميز ومختلف في أكبر وأضخم المهرجانات والمناسبات، وعلى خشبة أهم وأبرز المسارح وألاماكن، خاصة أن «روتانا» متعاقدة إنتاجياً مع أكبر عدد من الفنانين والنجوم السعوديين والخليجيين والعرب، وتتولى كذلك إدارة أعمالهم، وتعتبر إمبراطورية ترفيهية تنتج محتوى وعروضاً تبث على قنواتها الإعلامية الخاصة وحساباتها الرقمية مع وصول أكثر من 500 مليون أسرة عربية بجميع أنحاء العالم. بالتالي، هذه الشراكة مع مسرح الدانة سيكون لها نتائجها الكبيرة، التي تصب في صالح الموسيقى والترفيه والجمهور الكريم».