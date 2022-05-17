43 فرقة عالمية تقرع الطبول في مهرجان للفنون التراثية بالقاهرة

المصدر: القاهرة ـ رويترز

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تشارك 43 فرقة موسيقية من آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية وأوروبا في الدورة الجديدة للمهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، التي تنطلق يوم السبت القادم في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال مؤسس ورئيس المهرجان انتصار عبد الفتاح في مؤتمر صحفي أول من أمس الأحد، إن نحو 43 فرقة ستشارك في الدورة التاسعة من المهرجان الذي تأسس عام 2013 ويقام سنوياً تحت شعار «حوار الطبول من أجل السلام».

وتشارك فرق من إندونيسيا والفلبين وأذربيجان وباكستان وبنجلادش والمكسيك والهند وإسبانيا والسودان والأردن واليمن وفلسطين والكونجو وجنوب السودان، إضافة إلى مشاركة شرفية من الصين وكوريا الجنوبية.

واختيرت تونس ضيف شرف الدورة التاسعة للمهرجان، الذي تنظمه مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب تحت رعاية وزارة الثقافة، وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، بمناسبة عام الثقافة المصرية-التونسية.

ومن مصر، تشارك فرق تابعة لوزارتي الثقافة والشباب والرياضة، منها فرقة رضا للفنون الشعبية والفرقة القومية للفنون الشعبية، إضافة إلى فرق أهلية ومستقلة منها فرقة القلوب البيضاء لذوي القدرات الخاصة وفرقة طبلة الست وفرقة حسب الله.

تقام العروض في الفترة من 21 إلى 28 مايو الجاري على مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين الأثرية وقصر الأمير طاز في القاهرة القديمة وساحة الهناجر بالأوبرا ومركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) وشارع المعز وقبة الغوري.

وقال عبد الفتاح في المؤتمر الصحفي إن المهرجان سيكرم عازف الإيقاع الهندي ذاكر حسين، واسم عازف الجيتار الإسباني باكو دي لوسيا (1947-2014)، واسم الفنان الأردني عبده موسى صالح (1927-1977)، وكذلك جمعية أصدقاء موسيقى سيد درويش وجامعة كوريا الوطنية للتراث الثقافي. وبالتوازي مع أنشطة وفعاليات المهرجان يقام معرض للحرف التقليدية والمنتجات الشعبية المصرية ينظمه صندوق التنمية الثقافية ومركز الحرف التقليدية بالفسطاط.