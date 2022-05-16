خليفة سيرة عطرة وسياسة فذة

المصدر: (دبي - البيان)

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قال الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي، مؤسس ورئيس مؤسسة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أبوظبي للفنون (أداس): «بفقد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، نتذكر عهداً مليئاً بالسير على خطى الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والثبات على نهج النمو والتطور؛ وبرحيله فقدت دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم أجمع أباً وقائداً قضى حياته في رفعة الوطن والشعب وأسهم بسياسته الحكيمة وحنكته في تحقيق النمو والتقدم وإرساء الأمن والاستقرار لكثير من الدول العربية والإسلامية. أياديه البيضاء امتدت إلى العالم أجمع وستبقى أعماله الإنسانية وسيرته العطرة شاهدة على عطائه وخدمته لوطنه وشعبه».

«رحم الله فقيد الأمة رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».