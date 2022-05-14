نجوم ومبدعون عرب: قائد شغفه الفكر والإبداع والعطاء

المصدر: دبي ـ جاسم حمد، ‏‏‏القاهرة - البيان

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عبّر الفنانون والمبدعون العرب، عن حزنهم العميق، لرحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، بعبارات مفعمة بالحزن والألم، مؤكدين أن سيرة الراحل الكبير، ستبقى خالدة في ذاكرة الأجيال، إذ إنه بقي عنواناً للخير ودعم أهل الثقافة والفن والإبداع في كل العالم العربي وبقاع المعمورة.

«البيان» رصدت تغريدات بعض النجوم والمبدعين العرب، التي أوضحوا فيها أن هذا المصاب الجلل، خسارة لا تعوض، فقد فيها العالم العربي والعالم أجمع، قائداً همه الخير ودعم الإبداع والمبدعين.

الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله، قدم عبر حسابه الرسمي في «إنستغرام» تعازيه لشعب الإمارات وكتب مغرداً: «أعظم الله أجركم يا أهل الإمارات خليفة بن زايد في ذمة الله ((إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون))». كما عبر عبدالله في حسابه على تويتر، عن قراراه و«روتانا» تأجيل حفله الذي كان مقرراً في الكويت في الـ 27 من الشهر الجاري، وذلك حداداً وحزناً على الراحل الكبير، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، فقيد العرب والعالم أجمع.

ونشرت الفنانة نوال الكويتية عبر حسابها الرسمي في «تويتر» تغريدة عبرت فيها عن حزنها بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وقالت: «خالص العزاء والمواساة في فقيد الخليج المغفور له بإذن الله تعالى، الشّيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وأسأل الله أن يُلهم أسرة الفقيد آل نهيان الكرام والشعب الإماراتي والخليجي الصبر والسلوان».

خالد في قلوبنا

ونشرت الفنانة البحرينية هيفاء حسين عبر حسابها في «إنستغرام» مقطع فيديو جاء فيه: «اللهم ارحم الشيخ خليفة وطيب ثراه فقد رحل جسداً وبقي خالداً في قلوبنا اللهم فارحمه رحمة واسعة عرضها السموات والأرض واحشره مع النبيين والصالحين».

وعبر الفنان كاظم الساهر عن حزنه بهذا المصاب الجلل، عبر حسابه في «تويتر» وكتب مغرداً: «ببالغ الأسى والحزن نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى الشعب الإماراتي بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان».

وشاركت الفنانة أصالة في رثاء المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، طيب الله ثراه، إذ كتبت عبر حسابها الرسمي في «تويتر» مغردة: «نعزي أنفسنا وأحبتنا في الإمارات قيادة وشعباً كريماً طيّباً خلوقاً حنوناً في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد.. نسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جنّاته آمين يا رب العالمين».

من جهتها، كتبت الفنانة ماجدة الرومي عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»: «اللهم ارحم خليفة بن زايد واغفر له ووسع مدخله وأكرم نزله واجعله من المستبشرين بجزيل عطاياك يا منان يا رحيم».

وحرصت الفنانة اللبنانية نجوى كرم على تقديم التعازي للإمارات حكومة وشعباً وغردت عبر حسابها في «تويتر» قائلة: «بتجي على هالدّني وجوه طيّبة، قادة بمعنى الكلمة، صاحبة أيادي بيضاء، وأفكار خيّرة، ومن بعدها بتنتقل لرحمة ربنا.. الله يرحم رئيس دولة الإمارات المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، تعازينا الحارّة من كل لبنان إلى دولة الإمارات الحبيبة قيادةً وشعباً».





فاض خيره

وكتب الفنان اللبناني راغب علامة عبر حسابه الرسمي في «تويتر» تغريدة، معبراً فيها عن بالغ حزنه برحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، جاء فيها: «رحل القائد الإنسان والطيب الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله. رحل إلى جوار ربه بعد أن فاض خيره على إماراتنا الحبيبة وعلى كل الناس.. اللهم اغفر له وارحمه واجعل ما قدّمه في ميزان حسناته. التعازي والمواساة لشيوخ وحكام وشعب إماراتنا الحبيبة، آمين يا رب العالمين».

ونشر الفنان وليد توفيق عبر حسابه في «تويتر» تغريدة جاء فيها: «اللهم اغفر للشيخ خليفة بن زايد وأسكنه فسيح جناتك.. اللهم ألهم أهله وأهلنا وأحبتنا في الإمارات الحبيبة الصبر والسلوان».

وغرد الفنان ماجد المهندس في «تويتر» قائلاً: «((إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون))، خالص التعازي لشعب دولة الإمارات وحكامها وشيوخها بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله».

ونشر الفنان ناصيف زيتون تغريدة عبر «تويتر» واصفاً فيها مسيرة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، جاء فيها: «كل العزاء لشعب الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، مسيرة تكللت بحب الوطن والولاء».

من جانبه، كتب الإعلامي السوري مصطفى الآغا في «تويتر»: «رحم الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وخالص العزاء للقيادة الإماراتية والشعب الإماراتي الذي نعدّ أنفسنا منه ولذلك نعزي أنفسنا بالراحل الكبير و((إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون))».

مواقف داعمة

وقدم الإعلامي اللبناني نيشان تعازيه بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله، وكتب عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في ذمّة الله، البقاء لله. أحرّ التّعازي للإمارات الحبيبة وشعبها».

ووصف الإعلامي المصري عمرو أديب، في تغريدة له مواقف المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، الداعمة للوطن العربي من المحيط إلى الخليج، كتب فيها: «رحم الله الشيخ خليفة بن زايد، لن ننسى مواقفه الداعمة لمصر. كان رمزاً للدولة الإماراتية الحديثة ووضعها على خريطة العالم دولة قوية متسامحة مؤثرة تمد يد العون للدنيا. والبركة كل البركة في أبناء زايد لاستكمال المسيرة ولتكن الإمارات دائماً داعماً لكل العالم العربي وسنداً للإنسانية كلها».

وكتبت الإعلامية المصرية لميس الحديدي، عبر تغريدة في «تويتر»: «خالص العزاء لكل الشعب الإماراتي والعربي في وفاة الأب الشيخ خليفة، كان صديقاً صدوقاً لمصر كما هو عهدنا بآل زايد جميعاً، رحمك الله يا شيخ خليفة».

وعبر الفنان السوري عابد فهد عبر حسابه في «إنستغرام» عن حزنه برحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وكتب: «وداعاً خليفة، خالص العزاء للأمة العربية جمعاء وأهلنا في الإمارات قيادة وحكومة وشعباً».

وحرص الفنان باسم ياخور على تقديم العزاء لحكومة وشعب الإمارات وكتب عبر حسابه الرسمي في «إنستغرام»: الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في ذمة الله رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. خالص العزاء لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعب الإمارات الحبيب.

خالص العزاء

ونشرت الفنانة سلاف فواخرجي عبر حسابها في تويتر تغريدة جاء فيها: الرحمة والسلام لروح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وخالص العزاء لدولة الإمارات قيادة وشعباً.

وقدم الفنان محمد خير الجراح في تغريدة مؤثرة، نشرها عبر حسابه في تويتر واجب العزاء بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وكتب: أحر عبارات التعزية أتقدم بها لأهلنا في الإمارات قيادة وشعباً ونعزي أنفسنا معهم برحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله وطيب ثراه.

وكتب الفنان السوري فادي صبيح عبر حسابه الرسمي في تويتر، معزياً الأمة العربية والإسلامية بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، تغريدة جاء فيها: الرحمة لروح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رحمه الله وأسكنه فسيح جناته العزاء للإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً وللأمتين العربية والإسلامية.

الفنان المصري محمد رمضان قدم واجب العزاء بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، عبر حسابه الرسمي في تويتر، إذ كتب مغرداً: أتقدم بخالص التعازي إلى عائلة حكيم العرب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإلى الشعب الإماراتي الغالي في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله.. اللهم أسكنه فسيح جناتك وألهم أحبابه الصبر والسلوان.

وأرفق الفنان محمد هنيدي صورة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عبر حسابه في تويتر وكتب: ((إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون)).. البقاء لله في الشيخ خليفة بن زايد.

فيما شاركت الفنانة أنغام صورة للشيخ الراحل خليفة بن زايد عبر حسابها في «تويتر»، وعلقت: «خالص التعازي والمواساة لأهل الإمارات غفر الله للمرحوم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان».

وكتب الفنان اللبناني وائل كفوري، في «تويتر»: أتقدّم بأحرّ التعازي إلى دولة الإمارات العربيّة المتحدة قيادةً وشعباً بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله وأسكنه فسيح جنّاته.