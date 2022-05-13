450 فعالية في معرض أبوظبي الدولي للكتاب

المصدر: أبوظبي- البيان

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كشف مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي خلال مؤتمر صحفي عقده في المجمّع الثقافي أمس، عن أجندة فعاليات الدورة الـ 31 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي يُقام خلال الفترة من 23 وحتى 29 مايو الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويشارك في الحدث ما يربو على 1000 ناشر من أكثر من 80 دولة، يقدّمون جدولاً متكاملاً من الفعاليات يضمّ أكثر من 450 فعالية متنوعة تُلبي تطلعات الجمهور، من ضمنها الجلسات الحوارية، والندوات، والأمسيات الأدبية والثقافية والفكرية، إلى جانب مجموعة كبيرة من الفعاليات التعليمية، وأنشطة البرنامج المهني للناشرين، وفعاليات الطفل، التي يقدمها نخبة من الأكاديميين والمتخصصين.

حضر المؤتمر الصحفي كل من الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وسعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية بالإنابة ومدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وعبد الرحيم البطيح النعيمي، المدير العام بالإنابة لشركة أبوظبي للإعلام (الشريك البلاتيني للمعرض)، ووفد من معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، متمثلاً في كلاوديا كيسر، نائبة مدير تطوير الأعمال لمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب إلى جانب حشد من الإعلاميين والمثقفين والمهتمين.

رؤية

وقال الدكتور علي بن تميم: «يجسّد معرض أبوظبي الدولي للكتاب رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بأن بناء المجتمع والنهوض به يبدأ من الفرد بتعزيز معارفه وعلمه، وصقل قدراته ومخزونه الثقافي والإبداعي، فشكّل الحدث منعطفاً أصيلاً على صعيد العمل الثقافي المحليّ، واستطاع أن يعرّف العالم طيلة ثلاثة عقود على ثقافتنا وحضارتنا الإماراتية والعربية، وفي دورته الجديدة نسعى لمواصلة الجهود للارتقاء بمكانة المعرض وحضوره».

من جهته، أشاد يورغن بوز، مدير معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، في كلمته عبر الفيديو بأهمية استضافة معرض أبوظبي الدولي للكتاب بما يمثله من ثقل في عالم صناعة النشر، ألمانيا كضيف شرف بما يجسد الروابط الثقافية المتينة بين الإمارات وألمانيا.

منارة

بدوره، استعرض سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية بالإنابة ومدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب، خلال المؤتمر أبرز الأحداث والفعاليات التي سيحتضنها المعرض هذا العام، قائلاً: «يشكّل معرض أبوظبي الدولي للكتاب منارة علم ومعرفة وإبداع تحشد حولها نخبة من المبدعين، لهذا خصصنا لدورة العام أجندة تليق بمكانته».

ويستعد متحف اللوفر أبوظبي لاستضافة مجموعة من الندوات والجلسات الحوارية الثرية التي تجمع نخبة من أبرز ضيوف المعرض أبرزهم الشاعر والناقد السوري أدونيس وغويدو إمبينز، الحائز على جائزة نوبل للعام 2021 في العلوم الاقتصادية.

وينظّم الحدث هذا العام معارض فنية أبرزها معرض لأعمال الخطاط الياباني الشهير فؤاد هوندا الذي سيسلّط الضوء على التلاقي الثقافي بين الثقافتين اليابانية والعربية من خلال فنّ الخطّ العربي.

أحدث التوجّهات

يعقد المعرض هذا العام الدورة الأولى من «المؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية»، وهو الأول من نوعه في العالم العربي الذي يناقش أحدث التوجّهات المعمول بها في مجال النشر. كما يسلط المعرض الضوء على النشر الرقمي وأهميته من خلال الركن المخصص لذلك.