«بيغ باد وولف» نجاحات نوعية وأصداء عالمية

المصدر: دبي – البيان

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توج معرض «بيع باد وولف»، أكبر منصة لتخفيضات الكتب في العالم، ختام فعالياته، أخيراً، بنجاحات نوعية حصد معها إقبالاً واسعاً وحقق أرقام مبيعات كبيرة مرسخاً مكانته وقيمه وأهمية انعقاده في دبي.

ولاقى المعرض أصداء عالمية وإشادات كبيرة في شتى المواقع الإلكترونية، الثقافية، البارزة، والتي أضاء بعضها على قائمة الكتب الأكثر مبيعاً في هذا المعرض الذي أقيم في مدينة دبي للاستديوهات، في الفترة من 14 وحتى 24 الشهر الجاري، حيث بينت القائمة هيمنة الكتب الواقعية وكتب الأطفال على المبيعات، وذلك طبقاً لما صرح به منظمو المعرض، الذي شملت قائمة الشركاء الرئيسيين في تنظيمه: هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» كشريك استراتيجي، وزارة الثقافة والشباب، شريك لوجستي، مدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج بصفتيهما شريكي الموقع والرؤية. وكان الكتاب المتميز الذي شهد إقبالاً واسعاً من جمهور متنوع من محبي القراءة وفقاً للقائمة، كتاب ياباني في مجال المساعدة الذاتية عنوانه «الكتاب الصغير لقيمة الحياة»، ويتحدث عن الطريقة اليابانية الخفية لعيش حياة سعيدة ومديدة، وذلك إلى جانب كتابين آخرين وهما «فن قراءة العقول» و«لغة الجسد».

وضم المعرض أكثر من مليون كتاب مع تقديم حسوم وصلت إلى 80% وعناوين بأسعار منخفضة وصلت إلى درهمين، وقد تضمنت أنواع الكتب المعروضة «الكتب الأكثر مبيعاً» و«الروايات» و«القصص الواقعية» و«قصص الخيال العلمي» و«الروايات المصورة» و«كتب أطفال».

وقد تهافت المتسوقون على كتب الأطفال مع شراء المزيد من الأحجية وكتب الأنشطة، كلعبة الأحجية وعنوانها «سافر، تعلم واستكشف: ديناصورات»، وكتاب الواقع المعزز بعنوان «فرس النهر الصغير: الفكرة العظيمة للزرافة الصغيرة»، وكتاب تعليمي «تعلم معي 123».

«أدلة صغيرة»

وكان لافتاً في المعرض المبيعات التي شهدتها مجموعة «أدلة صغيرة»، من طاقم تحرير مجلة مقدمة البرامج الأمريكية، أوبرا وينفري، والتي تضم مجموعة مقالات وحكايات وقصص حقيقية، بعضها من أفضل الكتابات التي تم نشرها في المجلة على مدار الـ15 عاماً الماضية. وشكلت رواية الكاتب الأمريكي، ميتش ألبوم، الأكثر مبيعاً بعنوان «خمسة تقابلهم في الجنة» وتكملتها رواية «اللقاء التالي في الجنة»، الروايتان الأكثر رواجاً في المعرض بين محبي قصص الخيال، وفقاً للقائمة.

ومع التدفق الكبير للزوار، وفر المعرض دخولاً مجانياً للزائرين من مختلف الأعمار على مدار 24 ساعة في اليوم.