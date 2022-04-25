«حروف عربية» تحتفي بمحمد سعيد الصكار

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

صدر عن ندوة الثقافة والعلوم في دبي العدد (53) من مجلة «حروف عربية»، وهي مجلة فصلية متخصصة في فن الخط العربي يرأس تحريرها الكاتب الإماراتي علي عبيد الهاملي، ونائب رئيس التحرير الخطاط الإماراتي خالد الجلاف، ومدير التحرير ناصر عراق، وعضو هيئة التحرير الخطاط تاج السر حسن، والمدير الفني محمد فراس عبو.

وكتب في افتتاحية العدد رئيس التحرير: «خبر سعيد ختم به عام 2021 مسيرته مع فن الخط العربي، حيث أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ضم «الخط العربي، المعارف والمهارات والممارسات» للقائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية... ملف الخط العربي كان تاريخيًا، تقدمت به 16 دولة عربية مشتركة، ولهذا كان ملفًا متميزًا نظرًا لتقديمه من قبل أكبر عدد من الدول في الوقت نفسه».

وضم العدد دراسة بعنوان «تقاليد نسّاخة آل زنكي» للباحث محمد مجدي الديب، وحوار مع الدكتور محمود أرول قليج مدير مركز إرسيكا بتركيا، أجراه خالد الجلاف، حيث أعلن أن الباب مفتوح للتعاون مع المؤسسات الثقافية الإماراتية. أما ملف العدد فكان عن الخطاط العراقي الموسوعي محمد سعيد الصكار (1934/ 2014) كتبه الخطاط الكويتي علي البداح، وشارك فيه الخطاط العراقي المقيم بفرنسا حسن المسعود.

«المكتبة»

وفي باب «المكتبة» قدم معالي محمد المر رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد، عرضًا شاملًا لكتاب (تاريخ فن الخط... مدارسه ورواده) للباحث التركي محيي الدين سرين. يقول معاليه: «منذ عام 1982 الذي تأسس فيه مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (إرسيكا) بإسطنبول، وهو يقوم بدور تاريخي بارز في احتضان وتشجيع وإحياء فن الخط العربي الإسلامي، وقد أصدر المركز أخيرًا كتابًا جديدًا من ثلاثة أجزاء، إذ صدر الكتاب في البداية باللغة التركية، وقام بترجمة الكتاب إلى اللغة العربية الدكتور صالح السعداوي».

41 فنانًا

وفي باب «منوعات» كتب تاج السر حسن قراءة شاملة عن معرض «السلام» الذي أقيم في أوبرا دبي، ونظمته مؤسسة خولة للفن والثقافة بأبوظبي بمناسبة مرور عام على تأسيسها على يد حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي رئيسة مؤسسة خولة للفن والثقافة، حيث ضم المعرض العديد من اللوحات أبدعها 41 فنانًا إماراتيًا وعربيًا وعالميًا. كما كتب الدكتور خالد عزب تقريرًا مطولًا عن موسوعة (خضير البورسعيدي... مدرسة مصرية في الخط العربي)، التي صدرت عن مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية، وعن (ملتقى القاهرة الدولي للخط العربي/ الدورة السادسة) كتبت رانيا حسن موضحة أن الملتقى الذي افتتحت فعالياته وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم، جاء تحت شعار (علّم بالقلم)، حيث حملت هذه الدورة اسم الفنان والخطاط الكبير يوسف أحمد.

أما باب (أخبار وفعاليات)، فاحتوى على عدة موضوعات أهمها تقرير عن معرض (حروف مشرقة) للخطاط الإماراتي محمد مندي، الذي أقيم في متحف الشارقة للخط في سبتمبر 2021.

يذكر أن قصيدة العدد هي (يا دجلة الخير) للشاعر العراقي الكبير محمد مهدي الجواهري، وقد كتبها الخطاط السوري أسامة الحمزاوي، أما هدية العدد، فهي لوحة (سورة الفاتحة وأول سورة البقرة) للخطاط محمد سعيد الصكار.