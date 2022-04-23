«فان كليف أند آربلز» تحتفي بالخط العربي في رمضان

المصدر: دبي - البيان

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تحتفي دار «فان كليف أند آربلز» للمجوهرات بالخط العربي، مواكبة روحانيات شهر رمضان المبارك، حيث تنقل الدار قيم الشهر الكريم رمضان وتعابيره الإبداعية من خلال مبادرة خلاقة مع خبير الخط العربي الفنان السعودي ماجد اليوسف لنشر رسالة تناغم وإيجابية وتجدد. وتسعى الدار إلى تسليط الضوء على فن جديد للخط العربي من خلال تعريف المواهب المحلية والعمل على استمرارية هذا الفن بلمسة عصرية لتشجيع الابتكار في المستقبل. في هذه المناسبة، قدّم الفنان السعودي ماجد اليوسف إبداعاً فنياً مستوحى من القيم العزيزة على قلب الدار، ليبعث الحياة في رسالة من الإيجابية والتناغم والتجدد التي تترجم روح رمضان ومناسبة عيد الفطر السعيد. للسنة الثالثة على التوالي، تنعكس روح الحياة وروح الشهر الفضيل في شكل فني تقليدي مع الخط العربي المعاصر.

أثمرت الشراكة مع خبير الخط العربي ماجد اليوسف في عمل فني يصور إبداعه Harmony in Bloom أو تناغم الأزهار. ويظهر أسلوبه المتطور من خلال تجربة مثيرة للاهتمام يحافظ من خلالها على مستوى معين من التعقيد لترتبط في النهاية بزهرة فريفول. ويعرض عمله الفني تقنية توضيحية لتفكيك الرسم وإعادة بنائه بطريقة غير متماثلة من أجل تمثيل أسلوبه المتناغم على زهرة فريفول. فخطوط فرشاة الخط العربي مفعمة بالحيوية بحيث يخيل لناظرها أن بتلات زهرة فريفول على شكل قلب تتفتّح أمامه.