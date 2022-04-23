يوم الكتاب العالمي.. احتفاء ثقافي وأدبي في الإمارات

المصدر: دبي- رشا عبد المنعم

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تحتفل الأوساط الثقافية والأدبية في الإمارات اليوم بالذكرى 27 ليوم الكتاب العالمي، الذي يأتي متزامناً مع ذكرى وفاة عدد من الأدباء المرموقين مثل وليم شكسبير وميغيل دي سرفانتس والاينكا غارسيلاسو دي لافيغا. وذلك لإبراز مكانة المؤلفين وأهمية الكتب على الصعيد العالمي، ولتشجيع الناس عموماً، والشباب على وجه الخصوص، على اكتشاف متعة القراءة واحترام الإسهامات الفريدة التي قدمها أدباء دفعوا بالتقدم الاجتماعي والثقافي للبشرية إلى الأمام.

الجدير بالذكر انه تم تخصيص يوم 23 أبريل من كل عام من قبل اليونيسكو للاحتفال بالكتاب العالمي وحقوق النشر والقراءة في عام 1995، ويتعين على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الاحتفال باليوم. ومع ذلك، تفضل بعض الدول تحديد اليوم في يوم معين من الشهر مثل الخميس الأول من مارس كما هو الحال مع المملكة المتحدة.

فعاليات ثقافية

وتقام في جميع أنحاء العالم العديد من الفعاليات الثقافية للاحتفال بثقافة القراءة، كما يرتبط اليوم العالمي للكتاب ارتباطاً وثيقاً بالمدارس، ويتم استخدامه في جميع أنحاء العالم للسماح لأطفال المدارس بالتفاعل مع قراءة الكتب المفضلة لديهم. إنه ليس مجرد يوم للانغماس في حب الكتب فقط، ولكنه أيضاً يوم يمكن للأطفال والشباب الوصول فيه إلى الكتب.وفى السياق يأخذ اليوم العالمي للكتاب هذا العام شعار «أنت قارئ»، مع التركيز على الوصول إلى الأطفال من خلفيات محرومة. فالكتب هي أكثر من مجرد قطع بسيطة من الورق عليها كلمات (سواء الكتب المطبوعة أو الكتب الرقمية)، إنها بوابة إلى عالم آخر، سواء كان ذلك عالماً مليئاً بالخيال أو عالماً واقعياً يعلمنا أشياء جديدة لا تُصدق.

تعزيز القراءة

وحول دور القرّاء والكتّاب في تعزيز أهمية القراءة وحقوق التأليف في اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف تقول أحلام البلوكي، مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب: ندعو اليوم الشغوفين بالقراءة وعشاق الكتب والمهتمين بالمطالعة والتعليم للاحتفاء باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، من خلال التعهد بدعم الكتب والمؤلفين وحقوق النشر عبر تخصيص عشاق الأدب لقليل من الوقت والجهد بنتائج كبيرة تترك تأثيراً على المدى البعيد. سيعزز المحتوى الغني للمعلومات الوصول إلى المؤلفين العرب وزيادة الاهتمام بأعمالهم، وتوفير المزيد من فرص الترجمة ودفع الحوار بين الثقافات والمساعدة في تأمين دعوات للمؤلفين للتعاون والتحدث في معارض الكتب والمهرجانات الأدبية والثقافية في جميع أنحاء العالم.

مبادرة إبداعية

وتضيف أحلام البلوكي: كما ندعو جميع القرّاء من حول العالم للانضمام إلى مبادرة (كتاب مكتوب) والمشاركة في تحرير مقالات على موسوعة ويكيبيديا وجمع ومشاركة المحتوى الخاص بالمؤلفين العرب وكتبهم، وتسليط الضوء على حضورهم على الساحة العالمية. والجدير بالذكر أن مبادرة(كتاب مكتوب) ، ساهمت في وضع نخبة الكتّاب العرب في دائرة الضوء، وذلك بفضل تفاني والتزام مجتمع المساهمين لدينا، وقد عززت هذه المبادرة حضور المؤلفين العرب على موقع ويكيبيديا بنسبة تجاوزت 500% منذ ديسمبر 2020. ونتوقع أن نشهد توازن كفة المؤلفين العرب مع كفة أقرانهم من حول العالم في اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف في أبريل عام 2023.