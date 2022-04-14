لطيفة بنت محمد تفتتح معرض الكتب «بيغ باد وولف»

المصدر: دبي ـ البيان

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افتتحت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عضو مجلس دبي، اليوم، الدورة الثالثة من معرض «بيغ باد وولف»، الذي يعد أكبر منصة لتخفيضات الكتب في العالم. وتتواصل فعالياته على مدار 11 يوماً حتى 24 أبريل 2022، في مدينة دبي للاستوديوهات، ويعرض نحو مليون كتاب، بتخفيضات كبيرة تتراوح ما بين 50 بالمئة وحتى 80 بالمئة.

وقامت سموها بجولة في أرجاء المعرض، اطّلعت خلالها على محتوياته، وأشادت بتنوعها الأدبي والمعرفي، ما يعزز قيمته ومردوده الإيجابي كحدث ثقافي يسهم في التشجيع على القراءة.