سلطان بن أحمد القاسمي يتوج زكريا الزيرك بلقب «منشد الشارقة 13»

المصدر: الشارقة – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توّج سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، مساء أمس، المنشد زكريا الزيرك من المملكة المغربية، بلقب برنامج منشد الشارقة بدورته الـ 13، الذي ينظمه تلفزيون الشارقة، التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وذلك في الحفل الختامي الذي نظم على خشبة مسرح المجاز.

وتأهل إلى السهرة الختامية 6 منشدين من مختلف الدول العربية، تنافسوا على جائزة البرنامج، وتوج المنشد أحمد سمرين من الأردن بالمركز الثاني، والمنشد أصيل جابر من الجزائر بالمركز الثالث. وفاز أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بجوائز منشد الشارقة في دورته الحالية، بعد أن حصلوا على أعلى نسب تصويت من قبل الجمهور، ولجنة التحكيم التي ضمّت كلّاً من الفنان التونسي لطفي بوشناق، والمنشد الإماراتي أحمد بو خاطر، ونقيب المنشدين في مصر، محمود ياسين التهامي.

وتابع سمو نائب حاكم الشارقة، خلال الحفل، أنشودة «خمسينية الشارقة»، كعمل مصور، بمشاركة المنشدين في الموسم 13، والتي حملت معاني الفخر بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمكانة الرفيعة التي وصلت إليها الإمارة، والإنجازات التنموية العديدة، التي جعلت منها نموذجاً لمدن المعرفة والعلم، ورمزاً من رموز الثقافة.

واستمع الحضور خلال الحفل الختامي، إلى مجموعة من الألوان الإنشادية، التي قدمها المتأهلون في السهرة النهائية، والتي نالت إعجاب لجنة التحكيم على المستويات الأدائية، التي وصل إليها المنشدون، عبر التدريبات المتقنة لمدربي البرنامج. وأشادت اللجنة بقدرات المنشدين على التنقل بين المقامات والألحان الإنشادية بكل احتراف، في إشارة إلى امتلاكهم ناصية المواهب، ما سيكون لهم مستقبل كبير في عالم الإنشاد والفن الهادف، كأحد أهداف برنامج منشد الشارقة المتميز.

وقدم الفنان العالمي ماهر زين، خلال الحفل، عدداً من القصائد والأناشيد التي اشتهر بأدائها، مثل «يا نبي سلام عليك»، و«السلام عليك» و«إن شاء الله» و«هو أحمد»، و«بركة الله»، كما قدم أنشودة «رمضان»، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتفضل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، في نهاية الحفل، بتكريم الرعاة الداعمين للبرنامج، وهم: هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وتسلم الجائزة الشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي مدير الهيئة، وجمعية الشارقة التعاونية، وشركة الشارقة لإدارة الأصول، وشركة فاست لمقاولات البناء.