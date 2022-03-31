«الأولى» في رمضان برامج وفواصل نبضها الهوية والأصالة

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دبي ـ البيان

أعلنت إذاعة «الأولى»، من شبكة الأولى الإذاعية، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن البرامج والفواصل التي تم تخصيصها لشهر رمضان المبارك، التي تقدم من خلالها باقة متنوعة للمستمعين، نابعة من هويتها القائمة على الحفاظ على الإرث الوطني واللهجة الإماراتية والقيمة الأصلية، وذلك عبر ترددها 107.4 إف إم.

وستبث برنامج «صابح رمضان» من الساعة 8 إلى 10 صباحاً من الاثنين إلى الجمعة من كل أسبوع، ويقدمه سالم محمد، وهو برنامج وطني إيجابي تفاعلي، ومن أبرز فقرات البرنامج، فقرة الرهوة عالمربوطة، التي قدمها يوسف العوضي، وتتحدث عن وظائف الصف الأمامي التي يتعامل فيها الموظف مع الجمهور مباشرة، كما يضم فقرة اللقاءات اليومية، التي تشمل تغطية يومية لأخبار المؤسسات والهيئات الحكومية ومتابعة للقرارات، وفقرة حول دربك، التي يتم فيها التعريف بحالة الطرق في دبي والشارقة وأبوظبي.

«أخيرلك»

كما تبث برنامج «أخيرلك» في الساعة 12:05 ظهر كل يوم من الاثنين إلى الجمعة، وتقدمه الدكتورة نوف علي النون، والدكتورة مريم مطر، وأخصائية التغذية نجلاء درويش. ويهتم البرنامج بجوانب الصحة العامة خلال الشهر الكريم، يقدمه مجموعة من المختصين يقدمون من خلاله للمستمعين معلومات عامة عن الصحة في رمضان.

كما تبث الإذاعة، التي تحفل بكوكبة إعلاميين مهمين بينهم أمل محمد، برنامج «يوم الحشرة والقيامة» في الساعة 2 بعد الظهر طيلة أيام شهر رمضان، ويقدمه خالد إسماعيل، الذي سيتحدث فيه عن أثر يوم القيامة في مناحي حياتنا ويومياتنا من عبادة وصلاة وخشوع وأخلاق وحياة زوجية وتعامل مع الناس.

وتبث الإذاعة برنامج «من أدعية الرسول الكريم» في الساعة 1 بعد ظهر كل يوم طيلة أيام شهر رمضان، ويقدمه عبدالله الكمالي، حيث يتناول البرنامج الأدعية النبوية بالشرح والتفصيل.

«رفع نفسك»

كما سيتم بث برنامج «رفع نفسك» في الساعة 11 صباحاً طيلة أيام شهر رمضان، ويقدمه عبدالله موسى، من خلال طرحه مجموعة من المواضيع الاجتماعية الدينية.

كما تضم الباقة برنامج «سحارة الأولى»، من الساعة 3 إلى 5 عصراً من الاثنين إلى الجمعة، وتقدمه أمل الملا، ويقدم برنامج فقرات منوعة لجمهور المستمعين المتجهين إلى بيوتهم بعد ساعات يوم العمل.

وبرنامج «برزة الرياييل» في الساعة 10 صباحاً طيلة أيام شهر رمضان، ويقدمه خليفة الفلاسي، حيث يستضيف كبار المواطنين في مجالسهم ليستمع لحواراتهم وأحاديثهم.

وسيتم بث برنامج «وين المثل» من الساعة 10 إلى منتصف الليل، من الاثنين إلى الجمعة، ويقدمه خليفة الفلاسي، وهو برنامج تفاعلي يقدم من خلاله في كل ليلة مجموعة من الأمثال والحكم الإماراتية المتوارثة، التي قام بجمعها عبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

كما سيتم بث برنامج «زايد الخير» من الساعة 5 إلى 6 مساءً طيلة أيام شهر رمضان، وهو برنامج برعاية جمعية بيت الخير وجمعية دبي الخيرية.

وسيكون هناك برامج أسبوعية، وهي: برنامج «سوالف» من الساعة 10 إلى منتصف الليل كل يوم سبت، يقدمه النوخذة والشاعر حميد بن ذيبان، ويحاوره فهد علي، وبرنامج «علوم دارها عند صغارها» يقدمه جواهر العامر وعمر النومان من الساعة 4 إلى 5 عصر كل يومي السبت والأحد.

كما يتم بث برنامج «دفاتر بن سليمان» من الساعة 10 إلى منتصف الليل كل يوم أحد، ويقدمه سيف بن سليمان، ويحاوره ابنه حمد.

كما ستقدم الإذاعة 5 فواصل، وهي: «من ترف العين أبشر بالزين»، وهو فاصل يتحدث عن مجموعة المعتقدات المتوارثة التي ترتبط بكلمة أو حركة أو مواقف معينة، وفاصل «يرد الصايح»، بالتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، الذي يقدم فقرة توعوية بالإسعافات المنزلية الأولية، تقدمها الدكتورة مريم المنصوري، و«فواصل تمثيلية اجتماعية»، تمهد لمجموعة من النصائح المسجلة لعبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، تتماشى مع العادات والقيم المتوارثة، و«التعليم قديماً في دبي»، وهو فاصل يتحدث عن بدايات التعليم في دبي من التعليم البسيط في الكتاتيب إلى بناء المدارس والتعليم النظامي، وفاصل «خروفة ويا عايشة المهيري»، تقدم فيه عايشة المهيري مجموعة من القصص التي تحاكي أسلوب الخروفة المتوارثة.

وقالت نتالي أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات والإعلام والاتصال المؤسسي: إن إذاعة الأولى تسعى لترسيخ شعارها الذي انطلقت به، وهو «منكم وفيكم»، بوصفها إذاعة وطنية تراثية إماراتية هدفها تأكيد الامتداد التراثي في جذور المجتمع الإماراتي، وهو ما سعينا به عبر المزج بين التراث في برامج تواكب شهر رمضان الكريم، ويعود على المستمعين بالفوائد والطرح الإيجابي والهادف، بشكل مبسط وقريب من المجتمع باللهجة المحلية.