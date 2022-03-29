منافسة قوية بين الفنانين في دراما رمضان 2022

المصدر: القاهرة – جنا حماد

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لم تعد المنافسة على الأعمال الدرامية في رمضان قاصرة على فئة التمثيل فقط، بل أصبح لأهل الطرب أيضاً مجالاً للمنافسة، وذلك من خلال أغنيات التترات الخاصة بالمسلسلات، والتي تلقى اهتماماً كبيراً من قبل الجمهور.

البداية بالفنان علي الحجار، الذي يعود هذا العام لغناء تترات المسلسلات، وذلك من خلال تقديم تتر بداية ونهاية مسلسل «جزيرة غمام»، الذي يشارك في بطولته كل من طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب وأحمد أمين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال.

وتدور أحداث العمل في إطار صعيدي في إحدى الجزر، ويتناول الصراعات بين الإخوة والعديد من الحكايات في إطار تشويقي مثير، وأحداث اجتماعية مصرية.

أنغام ونيللي كريم

كما تشارك الفنانة أنغام غناء تتر مسلسل «فاتن أمل حربى» للفنانة نيللي كريم، وكشفت الأخيرة عن كلمات تتر المسلسل عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، وكتبت: «أنا مش ضعيفة وليا في الحياة مطرح، مش قادرة أكون كومبارس على المسرح».

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي، حيث كشف برومو العمل عن تعرض نيللي للقهر والضرب من زوجها قبل طلاقها منه، وترددها على المحكمة للحصول على حقوقها في حضانة أبنائها.

نانسي عجرم

وتدخل المطربة نانسي عجرم سباق التترات من خلال غناء تتر مسلسل «يوتيرن»، بطولة ريهام حجاج، وتوفيق عبدالحميد، وسيطر على البرومو الدعائي للمسلسل الذي لحنه عزيز الشافعي حالة من الغموض والتشويق، كما كشف البرومو عن ارتكاب ريهام حجاج حادث قتل بالسيارة لسيدة، وظهر أيضاً خلال البرومو كافة عناصر وأبطال العمل من بينهم الفنان الكبير توفيق عبد الحميد.

حمادة هلال

وتحت عنوان «صاحب المدد»، يغني الفنان حمادة هلال تتر بداية مسلسله «المداح» بجزئه الثاني، فيما يقوم الفنان أحمد سعد بتقديم أغنيات البداية والنهاية الخاصة بمسلسل «توبة»، الذي يلعب بطولته شقيقه عمرو سعد.

ويخوض الفنان آدم تجربة غناء وتلحين الشارات من خلال أغنية من ألحانه وأدائه خاصة بمسلسل «المشوار» للفنان محمد رمضان، بينما يؤدى الفنان أحمد شيبة أغنية البداية الخاصة بمسلسل «الكبير أوي 6» باللهجة الصعيدية بعنوان «زينة الرجالة»، كما يقدم مطرب المهرجانات مسلم أغنية تتر مسلسل «بيت الشدة»، الذي يقوم ببطولته كل من وفاء عامر وأحمد وفيق، إيهاب فهمي، مها أحمد، ومن إخراج وسام المدني.