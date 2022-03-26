عبد الله بن سالم القاسمي يشهد ختام «أيام الشارقة المسرحية»

المصدر: الشارقة – البيان

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برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهد سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، حفل ختام الدورة 31 من أيام الشارقة المسرحية، والذي أقيم مساء أمس بقصر الثقافة.

وتفضل سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي بتكريم الفائزين بجوائز أيام الشارقة المسرحية في دورتها الـ 31، حيث نالت مسرحية «رحل النهار» لفرقة مسرح الشارقة الوطني جائزة أفضل عرض متكامل. وفاز محمد العامري بجائزة أفضل إخراج عن «رحل النهار»، بينما ذهبت جائزة أفضل تأليف للكاتب إسماعيل عبد الله عن «شوارع خلفية». وحصل جمال السميطي على جائزة أفضل ممثل دور أول عن دوره في «سجن القردان»، بينما نالت بدور محمد جائزة أفضل ممثلة دور أول، وذلك عن دورها في «رحل النهار».

وفاز خليفة ناصر بجائزة أفضل ممثل دور ثانٍ عن «أشوفك»، ونالت عبير الجسمي جائزة أفضل ممثلة دور ثانٍ عن دورها في «سجن القردان».

وتفضل سمو نائب حاكم الشارقة بتكريم الفائزين بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي (نصوص مسرحية للكبار) وفاز بها كل من الكاتب العماني أسامة بن زايد الشقصي عن نصه «اللعب على حافة الشطرنج»، والكاتب بدر سعيد الحمداني عن نصه «فراشات»، والكاتب السعودي ياسر بن يحيى مدخلي عن نصه «أسطورة المقام».