«ليالي الفن».. إبداعات ملهمة تحت مظلة «المستقبل هنا»

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت النسخة الثالثة عشرة من أمسيات «ليالي الفن» نشاطاتها أمس، بعد أن أطلقت الإدارة العليا في مركز دبي المالي العالمي فعالياتها الفنية، أول من أمس، حيث انعقد هذا الحدث بوتيرة نصف سنوية على مدار يومين، فيما ألقت هذه النسخة الضوء على المشهد الفني النابض بالإبداع في إمارة دبي، حيث أمكن للزوار وعشاق الفنون استكشاف الأعمال الفنية الملهمة لفنانين معروفين وناشئين، استمدوا إبداعهم من موضوع النسخة الثالثة عشرة «المستقبل هنا».

وعرضت هذه النسخة من أمسيات «ليالي الفن» عدداً من المنحوتات واللوحات والرموز غير القابلة للاستبدال، بهدف خلق تجارب إيجابية للزوار تنسجم مع مواضيعها الفنية التي تركز على المستقبل.

وأمكن للزوار التعرف على أفضل إبداعات العالم الرقمي الفنية، بدءاً من أول معرض من «أرتيانا غاليري» لبيع الرموز غير القابلة للاستبدال «ذا ميثيكال ميتافيرس»، وضم إبداعات فنية مدعومة بالرموز غير القابلة للاستبدال للفنان الشهير ساكتي بورمان، إلى «إيثير»، المجموعة الفريدة من الرموز غير القابلة للاستبدال التي تدور حول العنصر الخامس في الكون خارج كوكبنا، وهي من تصميم أربعة من فناني الأسلوب التصوري.

وشاركت في أمسيات «ليالي الفن» ندى دبس، وهي مصممة من منطقة شرق المتوسط، وتشتهر بقدرتها على محاكاة الأطر الثقافية بأسلوب أبداعي بحت، وقدمت مجموعة جديدة وفريدة من السجاد المخصص للروحانية والتأمل تحت اسم «ترانزيندنس»، وأطلقت خلال الفعالية حوارات حول القواسم المشتركة للإيمان. فيما تعاون مع مشروع «زولية» الذي أطلقته مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد لدعم مشاركة المتخصصين في نسج السجاد في أفغانستان.

واستضاف معرض «أرتيزار» ورش عمل فنية للأطفال مساء أمس، وعرض أعمالاً فنية فريدة لأطفال موهوبين.

وكشفت كيرتك مينا ومركز «منزل» ومدرسة ريبتون دبي عن أعمال فنية ملهمة لأطفال من أصحاب الهمم حول مواضيع التسامح والتلاحم والمستقبل.