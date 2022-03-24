سحر وجمال دبي يجذب مشاهير العالم ويحفزهم على الإبداع

المصدر: دبي ـ عبير يونس

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شهرة دبي وتميز أماكنها، وتفرد وجمال معمارها، وغيرها، كانت ولا تزال السبب، الذي يجذب إليها مشاهير من كافة أنحاء العالم. أقام فيها البعض لفترة قصيرة، قضى أوقاتاً مميزة واستمتع بما تمتلكه دبي من ميزات، ومنهم أنجلينا جولي وبراد بيت عندما كانا مرتبطين، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي قضى وقتاً ممتعاً في دبي برفقة عائلته، جعلته في ختام الإقامة ينشر رسالة وداعية على حسابه في الفيسبوك كتبها بالعربي، واصفاً فيها دبي بأنها بيته الثاني، ومشيداً بشواطئها وكرم الضيافة فيها.

وما بين فترة وأخرى نجد مثل هذه الزيارات، التي وصلت عند البعض إلى الاستقرار في دبي، فهي كما أكد عدد من المتحدثين لـ«البيان» المدينة الجذابة التي توفر رفاهية العيش وفرص الإبداع.

إمارة الأحلام

واختارت الفنانة الهولندية، ذات الأصول المغربية، لاروسي الإقامة في دبي، ومنها أطلقت أغنيها الأخيرة، كما أقامت قبل ذلك حفلاً خاصاً في «إكسبو 2020 دبي»، وعن ذلك قالت لـ«البيان»: «لا يختلف اثنان على أن دولة الإمارات وإمارة دبي بالذات احتلت موقع الصدارة في جذب التميز بكل أشكاله كونها بيئة خصبة لاستثمار المواهب البشرية وحصاد النجاح. إن كل المعطيات في هذا المكان الطيب تمنح القاص والداني الأمان وتدفعه للانطلاق نحو العلا».

وتابعت لاروسي: «لا مكان للأشخاص بدون أحلامهم والأحلام بسرعة الخيال تصبح واقع فيها.. باختصار اخترت إطلاق أغنيتي الجديدة «سينمون» من دبي لما تتمتع به من ثراء ثقافي وفكري ولأنها أفضل مكان يحتضن الأحلام ويرنو بها إلى ما وراء الأفق».

وأضافت لاروسي: «لا شك في أن الأسباب التي تقف وراء خياراتي للإقامة في دبي هو ما تتمتع به من ثراء ثقافي. وهكذا أشعر وكأنني في بيتي، وأعانق تراثي العربي وكذلك جانبي الأوروبي».

جاذبية متجددة

بدوره، قال مصمم الأزياء العالمي عبد محفوظ، الذي افتتح خلال السنة الماضية بوتيكاً جديداً في منطقة «السيتي ووك»: «اخترت التواجد في دبي لأن دبي سوق للعالم كله»، وبهذا السوق الذي يقدر الفن والتصميم بمختلف أنواعه استطاع محفوظ أن يقدم الكثير من فساتين الزفاف التي تحاكي الذوق المحلي والعالمي، وفي مثل هذا المجال نجد الكثير من مصممي الأزياء اختاروا الإقامة في دبي والانطلاق بمشاريعهم منها، أو نجد أن الكثير من دور الأزياء العالمية حريصة على التواجد فيها.

ويبقى القادمون إلى دبي كالنهر المتدفق الذي لا ينضب منهم. من بينهم نجوم جاؤوا لتصوير أفلامهم، مثل توم كروز، الذي صور فيلم «المهمة المستحيلة» في جزئه الرابع بعنوان «بروتوكول الشبح» أو شاروخان، الذي يمتلك منزلاً في دبي، والذي صور فيلمه «بي ماي جيست» أو الفنانون العرب الذي يصورون عدداً من أعمالهم الدرامية، التي تحاكي المشاهد العربي في هذه الإمارة، التي تتسع مساحاتها لكل المجالات، ومن دبي يُصدر الإبداع إلى العالم.