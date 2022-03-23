الفنانة الإيطالية برنسيس بي تطلق أول عمل NFT

المصدر: دبي - البيان

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نشرت الفنانة الإيطالية والمقيمة في دبي منذ عام 2002 برنسيس بي «بينديتا بارافيا» أول عمل لها بتقنية الـ NFT على منصة أوبن سي، وهي المنصة التي يمكنك من خلالها شراء وبيع أعمال NFT للعالم.

وتم إنشاء عمل NFT من صورة أصلية التقطتها الفنانة بنفسها خلال سباق رويال أسكوت عام 2016 في Royal Enclosure Parade Ring، والصورة الجميلة تجمع الأب الفائز صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وبهذه المناسبة قالت برنسيس بي: «أحب حضور سباقات رويال أسكوت وكأس دبي العالمي للخيول، وفي هذا العام، وكونه كان عام «إكسبو 2020 دبي»، قررت تحويل واحدة من أجمل الصور التي تجمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إلى NFT للاحتفال بمناسبة كأس دبي العالمي والتزام قادة دبي بجعل عام «إكسبو2020 دبي» لا ينسى بالنسبة لنا جميعاً».