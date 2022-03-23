نادي العويس السينمائي يعرض فيلم «محبس» الجمعة

المصدر: دبي ـ البيان

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تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية عرضاً للفيلم الكوميدي الرومانسي «محبس» ضمن فعاليات نادي العويس السينمائي، وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة المقبل في مبنى المؤسسة بشارع الرقة بدبي، بحضور كاتبة ومخرجة الفيلم صوفي بطرس المدير التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإعلام بدبي، والمنتجة ناديا عليوات التي شاركت في كتابة الفيلم.

عُرض فيلم «محبس» لأول مرة في مهرجان دبي السينمائي الدولي في العام 2016، وأطلق في العام 2017 في لبنان وسوريا والأردن والإمارات والكويت وفلسطين، ولاقى نجاحاً كبيراً، لأنه يحاكي الواقع الاجتماعي السوري اللبناني.

تتركز أحداث الفيلم كلّها في يوم واحد طويل، حيث تيريز زوجة رئيس بلدية إحدى القرى اللبنانية، تستعدّ لاستقبال حبيب ابنتها وعائلته لطلب يد الأخيرة، وتصاب بالصدمة عندما تكتشف أن الصهر المستقبلي من الجنسية السورية، وهي التي فقدت شقيقها أثناء وجود القوات السورية في لبنان. تتبدد الفرحة فجأة وتبدأ تيريز تنفيذ سلسلة مخططات لكي تحول دون هذه الخطوبة، فتقرر منع الخطوبة.

كلمة «المحبس» في اللهجتين اللبنانية والسورية تعني خاتم الزواج، الذي يحيل على الرباط المقدس الذي يجمع قدر شخصين، وهو يشي بالارتباط الذي لا فكاك منه، ويوجه الفيلم رسالة عن الصفح والمسامحة تظهر في حالة العائلتين التي تتخبط الأحداث بينهما في إطار كوميدي يؤدي في النهاية إلى إنهاء الكراهية بينهما.

الفيلم من بطولة بسام كوسا ونادين خوري وجوليا قصار وعلي خليل وجابر جوخدار وسيرينا الشامي وبيتي توتل، وقد استمرت عملية كتابة النص أكثر من سنتين، والتحضير للإنتاج والمونتاج استغرق 10 أشهر، أما التصوير فكان خلال 29 يوماً. ونال جائزة الجمهور بمهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد.

يذكر أن «نادي العويس السينمائي»، الذي انطلقت فعالياته في أكتوبر الماضي، يعد أول تجربة من نوعها في هذا الميدان تقدمها مؤسسة العويس الثقافية لمتابعي أنشطتها بشكل عام، كما ستعرض خلال النادي الأفلام التي تنتج بجهود فردية وبسيطة وبشكل مستقل، والتي تكشف عن مواهب غنية في ميدان التصوير أو كتابة السيناريو أو في ميدان النقد السينمائي.