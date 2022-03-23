«كربلاء الدولي للمسرح» ينطلق بمشاركة 9 فرق مسرحية

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت، أمس، بقاعة البيت الثقافي بمدينة كربلاء في العراق، فعاليات الدورة الثالثة «لمهرجان أيام كربلاء الدولي للمسرح» وتستمرّ حتى الواحد والثلاثين منه، بمشاركة تسع فرق مسرحية من بلدان عربية وأجنبية؛ هي، بالإضافة إلى العراق، كلٌّ من مصر والأردن والسعودية وعُمان والسودان وتونس وألمانيا، إضافة للعديد من المسرحيين والنقاد والإعلاميين من داخل العراق وخارجه في تظاهرة ثقافية فنية تسعى إلى الاهتمام بالمسرح.

وتُعرض ضمن الدورة الجديدة تسعة أعمال مسرحية، والتي ستكون ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان هي: «المحراب المضطرم» إخراج ميثم فاضل، «المفتاح» إخراج أسامة السلطان من العراق، «سالب واحد» إخراج عبد الله صابر من مصر، «قطار الباقورة» إخراج إياد الريموني من الأردن، «الخنزير» إخراج ماجد السيهاتي من السعودية، «لقمة عيش» إخراج محمد بن سعيد الرواحي من عُمان، «الأخيلة المتهالكة» إخراج ربيع يوسف من السودان، «الهوارب» إخراج حافظ خليفة من تونس، إلى جانب مسرحية «أراك» لريبيكا دي سوربر من ألمانيا.

كما سيتم عرض مسرحيات على هامش المهرجان وهي:«دمى محطات وظل» إخراج زيدون آل سلطان، «اشتباك» إخراج صادق مكي.

وقال منتظر الطويل مدير المهرجان: إنَّ العروض المشاركة اختارتها اللجنة الخاصة باختيار العروض، والتي شاهدت طيلة الأيام الماضية «58» عرضاً مسرحياً، وهي العروض التي استقبلتها إدارة المهرجان عبر استمارة الترشيح الإلكترونية من مختلف البلدان العربية والأجنبية، وكذلك العراق.

وضمت اللجنة كلّاً من المسرحي العراقي الدكتور علي عبد الحسين الشيباني، والدكتورة المصرية لمياء أنور، والبحريني عادل شمس، والسعودي ميثم الرزق، لافتةً إلى أنّ اللجنة انتقت عروضاً «تكتنز أفكاراً ورسائل تسعى إلى استيعاب الواقع الإنساني وتنتهج القيم الخالدة التي تُرسّخ مفاهيم المحبّة والمودة والسلام»، فضلاً عن اكتمال الشكل الفني وجمال العرض والأساليب والرؤى الحديثة المبتكرة.