إطلالات مفعمة بالنغم الشرقي في مهرجان مترو دبي للموسيقى

المصدر: دبي - البيان

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ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان مترو دبي للموسيقى، الذي ينظمه براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي وهيئة الطرق والمواصلات، ضمن #وجهات_دبي في #موسم_دبي_الفني، تشارك مجموعة من الفنانين العرب جمهور المهرجان إبداعاتهم وعروضهم الموسيقية الحيّة بأساليب وآلات مختلفة، معبرين عن الهوية العربية وموسيقانا الشرقية الأصيلة.

وفي إطلالة مميزة يشارك في الحدث العالمي ضمن نسخته الثانية توأم الكمان السوري ميرا وجيدا اللتان أجادتا العزف على الكمان منذ الطفولة، حيث نشأتا على حب الموسيقى، وهو ما يظهر فيما تقدمانه من مقطوعات يميزها طابع خاص تمتزج فيها الجُمَل الشرقية والإحساس الذي يلامس القلوب بالبساطة وعذوبة الألحان.

وشاركت ميرا وجيدا في العديد من الفعاليات الإقليمية والعالمية، من خلال العزف مع فرق دولية مرموقة تقدم سمفونيات عالمية للجمهور في دور الأوبرا.

ابتكار

وضمن فعاليات المهرجان، يشارك عازف الفلوت المصري إبراهيم تاج الدين، جمهور مترو دبي عزفه المنفرد والمبتكر على آلة الفلوت، حيث يجمع بين العزف وإيقاع البيتبوكس في تناغم تام، من خلال ألحان يعرفها الجمهور لكنه يتابعها بهذه الطريقة للمرة الأولى من خلال المهرجان، وشارك تاج الدين في العديد من المهرجانات والاحتفالات في مملكة الأردن المُقيم فيها.

كما يشارك عازف الجيتار مؤمن الشهير بـ«مو - باس» من مصر، ضمن المهرجان بعزف أشهر الألحان والمقطوعات الموسيقية لكبار الموسيقيين العرب أمثال عمر خيرت وياسر عبد الرحمن، من خلال آلة الجيتار.

وقال مؤمن: «لا شك أن المشاركة في المهرجان في حد ذاتها تمثل فرصة لعرض مواهب وإمكانيات الفنانين المشاركين سواء العرب والأجانب».

مكانة

من بين المشاركين في نسخة هذا العام من المهرجان الفنان أنس الحلبي، من خلال آلة «الهاند بان» الموسيقية، وحول مشاركته في المهرجان قال: «الجميع يعلم قيمة دبي ومكانتها كحاضنة للمبدعين والإبداع، لذلك يحرص كل مبدع في أي مجال على الحضور إلى دبي للتفاعل مع المجتمع الإبداعي ضمن #موسم_دبي_الفني الذي يستضيف المبدعين في مختلف ألوان الفنون والثقافة».

وتشارك عازفة الإيقاع السورية إيناس حلال جمهور المهرجان تجربتها المتفردة مع عالم الإيقاع بأنواعه المختلفة، وشغف العزف على الآلات الإيقاعية المتنوعة، ورحلتها مع العلاج بالموسيقى بعد أن تعرفت على فوائدها في التخفيف من التوتر والاكتئاب والأرق. وعن مكانة دبي في مجال الإبداع، قالت حلال: «تشكل دبي بحق عاصمة للإبداع، فهي تجمع سحر الثقافات وفنون المجتمعات».

يشارك كذلك في نسخة هذا العام الفنان محمد حسني، المطرب وعازف العود ومؤلف الأغاني المصري، والذي بدأ رحلته الدراسية في معهد الموسيقى بالإسكندرية، وانتقل بعدها إلى دار العود العربي ومنه إلى العزف في عدد من المراكز والمواقع الثقافية والفنية في مصر.