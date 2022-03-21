«دار كلمات» تقدم قصصاً تضيء علاقة الأم بطفلها

المصدر: الشارقة ـ البيان

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تقدم «دار كلمات» التابعة لمجموعة كلمات، المتخصصة بنشر وتوزيع كتب الأطفال باللغة العربيّة، بالتزامن مع احتفال الكبار والصغار بمناسبة يوم الأم، الذي يصادف 21 مارس من كل عام، مجموعة من قصص الأطفال المصورة، التي تسلط الضوء من خلال حكاياتها على طبيعة العلاقة بين الأم وطفلها من زوايا مختلفة.

تتناول القصص القيم والمبادئ، التي تسعى الأم لغرسها في طفلها، وبعض المخاوف، التي تنشأ لدى الأطفال حول مفاهيم الحب، والفراق، والجمال، لتعيد رسم الذكرى الأولى عن الأمهات اللواتي يمثلن مصدر الأمان، ليتعزز لدى الطفل الإدراك بأن الأم قادرة بحنانها على أن تبعث في نفسه الطمأنينة والثقة التي يحتاج إليها لمواجهة العالم.

«ماما كبيرة»

يتعلم الأطفال من خلال هذه قصة «ماما كبيرة» أن تقييم الآخرين يجب أن يكون بناء على مقدار محبتهم، وعلى ما يفعلونه من أجلهم وليس بناء على مقدار أشكالهم أو السن، الذي وصلوا إليه، وتروي القصة كيف غضبت رانية عندما اعتقدت صديقاتها أن أمها هي جدتها، وتمنت لو أن أمها تبدو شابة مثل أمهاتهن، لكن أمها أخبرتها أن ما يهم هو أنها تحبها وتعتني بها، ففرحت رانية، وأدركت أن والدتها هي الأفضل، والقصة من رسوم آنا فورلاتي وتأليف عفراء حتاحت.

وتتلخص قصة الكاتبة سحر نجا محفوظ «أمي شنطة سفر»، التي أنجزت رسومها كاتيا لونغي في تأمل الطفل لما قالته أمه: «كلّ واحد منّا شنطة سفر يحمل معه ما يكفيه في داخلها»، فما الذي قصدته الأم بكلامها؟ وكيف يمكن أن يشبه الطفل شنطة السفر بما يحمله في داخله من أحلام وأفكار؟ وتحفّز هذه القصة الطفل على الاكتفاء، وعلى تقدير ذاته وما يحيط به.

ويتعرف الصغار في قصة «ميمي وأمها المشغولة»، التي أنجزت رسومها رشا منيب الحكيم وكتبتها فاطمة شرف الدين، على حكاية ميمي، التي تريد من أمها أن تتوقف عن العمل كي تمضي أوقاتاً أكثر معها، فتقرر أمها أن تقضي معها يوماً مميزاً، تأخذها فيه إلى عيادتها وتريها أدواتها وكيفية استخدامها، لتكتشف ميمي أهميّة عمل أمها وتتمنى أن تصبح طبيبة مثلها عندما تكبر.

تروي قصة «يوماً ما» قلق البنت على أمها المريضة في المستشفى، وتتمنى لها أن تتعافى قريباً، فتصف لها الأم الحب الكبير، الذي ستغدقه عليها والعناية الفائقة التي ستوليها إياها، والأوقات الجميلة التي ستقضيانها معاً، والذكريات التي ستجمعهما والسعادة التي ستغمرهما، ويتخلل القصة حوار ممتع يمتاز بالوصف الجميل وقوة التعبير، إلى جانب الفقرات، التي تستخدم فيها قافية الكلمات. القصة من تأليف الكاتبة شيخة الزيارة ورسوم فرانشيسكا دافني فينياجا.

«كنزي الصغير»

وتعلم قصة «كنزي الصغير» تأليف الكاتب عبادة تقلا ورسوم بيتانيا زكارياس، الأطفال تقدير الجمال في كل شيء، وتؤكد لهم أن الكنوز لا تقتصر على الأشياء والممتلكات المادية، بل إن الناس الذين نحبهم هم الكنز الحقيقي، من خلال قصة نادر الذي يحب جمع الأشياء الجميلة، ووضعها في صندوق كان يخبئه فوق خزانته.

وذات يوم رأت والدته الصندوق فسألته عنه فقال: هذا كنزي الصغير، ثم سألها عما إذا كان لديها كنز، فأجابت أن لديها أحلى كنز، وعندما طلب نادر رؤية كنزها كانت المفاجأة عندما أشارت إلى صورته في المرآة، وقالت: أنت كنزي.

وتتوجه قصة «كم تحبينني؟» لكاتبة أدب الأطفال فاطمة شرف الدين، للفئة العمرية من 6 إلى 9 سنوات، لتروي حكاية طفل يريد أن يعرف مدى حب أمه له، وهذا ما يراود الصغار، الذين يرغبون في اختبار مدى حب أمهاتهم لهم، وتهدف الحكاية في هذا الكتاب إلى التأكيد لكل طفل صغير على حب الأهل الدائم، وغير المشروط له.