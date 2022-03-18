تجربة فريدة يقدمها مهرجان مترو دبي للموسيقى

المصدر: البيان

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إن كنت من معتادي السفر إلى بروكسل، أو كنت زرت أحد الميادين التي يتجمع فيها عازفون يجوبون بفنهم الشوارع ليكونوا بين الناس في هولندا أو حتى كوريا الجنوبية، لابد وأن تكون قد التقيت يوماً بهذه الفرقة الموسيقية الغريبة .. أو على الأقل سمعت بها.. وسبب غرابتها أنها مكونة من "عازف واحد".

هذا الفنان الموهوب هو الاكوادوري خوسية توريز، أحد نجوم الدورة الثانية لمهرجان مترو دبي للموسيقى، الذي ينظمه براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، خلال الفترة من 16 إلى 22 مارس الجاري، ويقدم عروضه في خمس من محطات المترو ضمن #وجهات_دبي / #موسم_دبي_الفني.

خوسية توريز، البالغ من العمر 42 عاماً، عشق الموسيقى منذ الصغر، واختار أن يكون متميزاً فيها فقام بتطوير أسلوبه الخاص مستفيداً من مهارته الكبيرة في العزف على العديد من الآلات الموسيقية، التي اختار أن يجمع بينها كلها في آن واحد بأسلوب فريد يقوم من خلاله بالعزف على آلات إيقاعية ووترية متعددة ولكن أهمها "الفلوت" الاكوادوري الشهير..

تمكن توريز من لفت الأنظار على نطاق واسع لاسيما مع ظهوره في العديد من البرامج التلفزيونية العالمية ومن أهمها برنامج المواهب "اسبانيا جوت تالنت"، بعد أن ذاعت شهرته في البلد التي اختار أن يقيم فيها منذ العام 2001.

طاف الفنان الاكوادوري الأصل العديد من بلدان العالم بفنه وأسلوبه الخاص ومنها: بلجيكا وفرنسا، وهولندا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، والبرتغال، وصولاً إلى أقصى الشرق حيث زار كذلك اليابان وكوريا الجنوبية، مُقدماً عروضه المميزة للجماهير في الشارع، ناشراً البهجة بموسيقاه المأخوذة من التراث الغني لمنطقة الإنديز في أمريكا اللاتينية.

يؤمن خوسية توريز بأن سعادة الناس وإعجابهم بما يقدمه من عروض موسيقية في الشارع هي الجائزة الكبرى بالنسبة له إذ يقول "الإعجاب الذي أراه في عيون الناس وكلمات الشكر والثناء التي أسمعها منهم هي أعظم مكافئة أنالها".

وسيتمكن جمهور "مهرجان مترو دبي للموسيقى" من الاستمتاع بالنغمات المميزة التي يقدمها توريز في دبي مدينة الإبداع والمبدعين، والتي ستحمل نسمات جبال الإنديز إلى خمس محطات رئيسية للمترو التي سيقدم فيها عروضه على مدار المهرجان بالتناوب مع عدد كبير من العازفين الموهوبين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم وهي محطات: إكسبو، ومول الإمارات، وجبل علي، والاتحاد، وبرجمان، من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 10 مساءً يومياً خلال فترة انعقاد المهرجان.