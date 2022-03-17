برامج ثقافية متنوعة لـ«صحة دبي» في شهر القراءة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الصحة بدبي، أمس، ضمن مشاركتها بفعاليات شهر القراءة 2022 تحت شعار «الإمارات تقرأ»، عن إطلاق حزمة من قصص النجاح التي توثق لمنجزات وطنية حققتها الهيئة على مدار السنوات الماضية، بهدف إبراز هذه المكتسبات، وتقديمها كمحتوى معرفي طبي موثق، يشكل مرجعية للباحثين والمهتمين في الشأن الصحي، ويسهم بشكل فاعل في إثراء الأرشيف الوطني بمنجزات متميزة أسّست لمرحلة جديدة من الخدمات الصحية التخصصية في إمارة دبي. وتضمنت «قصص النجاح» التي أعلنت عنها الهيئة أمس، توثيقاً لعدد من الإنجازات الوطنية وخدمات المراكز التخصصية المتميزة في هيئة الصحة بدبي، ومنها: نجاح أول عملية جراحية لفصل توأم سيامي على مستوى المنطقة بمستشفى دبي عام 2002 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وعلى نفقة سموه الخاصة، ومركز دبي للثلاسيميا، ومركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث.

وحضر حفل الإطلاق الذي نظمته الهيئة بمركز الابتكار الصحي الدكتور علوي الشيخ علي، نائب المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وعدد من المديرين التنفيذيين والموظفين.