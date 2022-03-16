«الإلكترونية لقادة الإعلام» تناقش تحديات المشهد الإعلامي

المصدر: دبي - نهى حوّا

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ناقشت فعاليات «القمة الإلكترونية لقادة الإعلام في الشرق الأوسط لعام 2022»، والتي انطلقت اليوم، وتنظمها الرابطة العالمية للصحف وناشري الأخبار «وان إفرا»، حيث شارك عدد كبير من رؤساء ومديري وممثلي الشركات ومختلف وسائل الإعلام، ذلك بغاية الوقوف على أحدث المستجدات المتعلقة بصناعة وسائل الإعلام الإخبارية، وما سيبدو عليه المستقبل في غضون 5 سنوات من الآن، ونموذج العمل ما بعد الطباعة، في محاولة للخروج بما قد تحتاجه الصحف في المستقبل لتبقى قادرة على المنافسة في ظل تنوع مصادر المعلومات الرقمية والتدفق المستمر للمحتوى.

وقد عقدت الجلسة الافتتاحية، مع كلمة ألقاها ماجد السويدي المدير العام لمدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي للإنتاج، مرحباً خلالها بالحضور. كما شكرت ميتشهيلد شيمبف، مديرة الشرق الأوسط في «وان إفرا»، المشاركين والرعاة.

وكان أبرز المتحدثين في الجلسة الأولى التي تناولت صناعة وسائل الإعلام الإخبارية ما بعد النشر والعوائق التي لا تزال تعترض التحول الرقمي، والاتجاه السائد في سوق الإعلانات بما في ذلك الاستراتيجيات المطروحة، كل من: أحمد الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، ومحمد عليان، رئيس مجلس الإدارة والناشر لجريدة الغد الأردنية، وعبد السلام هيكل، رئيس مجلس إدارة المجرة في الإمارات. وترأس الجلسة غريغر والر المستشار في «وان افرا».

وقال أحمد الحمادي في حديثه بالجلسة، إن الجائحة غيرت الأخبار والسلوكيات والمنتجات الإعلامية وعقلية الناس، وقد كان معظم الحديث قبل 3 سنوات عن نهاية الصحف. وخضنا في صحيفة «البيان» تجربة مهمة، إذ تحولت «البيان» نحو الرقمي، وأظهرت التجربة أن إيقاف الصحيفة سيطيح بالإيرادات. وفعلياً لا يزال الجواب عن هذه المعضلة التي تعترض الصحف في وقتنا الحالي، غائباً ومحيراً.

وتابع المدير التنفيذي لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام: إن «كوفيد 19» والإعلام شكلا معادلة صعبة، ففيما كان معظم الحديث يدور عن نهاية الصحف ومدى الاستعداد للانتقال إلى الرقمي، داهم «كوفيد 19» العالم طارحاً تساؤلات عن سبب دخولنا في تلك التجارب.

ولفت الحمادي إلى اتخاذ قرار بإيقاف «البيان» في النسخة المطبوعة والاقتصار على صدورها بنسخة «بي دي أف» وإلكترونياً خلال فترة الحجر وانتشار الجائحة، وذلك بعد أربعين سنة على إنشائها، لكن التجربة واجهت مشكلات، وأضاف: «شعرنا في النهاية أنه بإمكاننا إيقاف الصحيفة لكن الإيرادات سوف تضمحل. ولا يمكن أن يتحقق ذلك على أرض الواقع باستمرار، فالإيرادات الكبيرة هي من الصحف المطبوعة، بالمقارنة مع الرقمي، وطبعاً لذلك كبير الأهمية في حالة»البيان«التي تعد الأولى في السوق.

وأضاف: في وقت غير»كوفيد 19" عقلية الجميع تبقى الإيرادات من الرقمي في هذا الجانب من العالم ليس بالمستوى المطلوب، والإعلان يشكل 75% من إيرادات الجرائد الورقية.

ورأى الحمادي أن الجرائد منحت فرصة للتغير وعليها الامتثال للمرحلة التالية، لكن الصعوبة تكمن في أن عقلية الناس تتطلب تدريباً، وهناك حقوق النسخ والإيرادات والناس والمحتوى، وتبقى تلك العوائق موجودة، وفيما يحاول الناس التغيير ليس هناك جواب مناسب. وما يقف عائقاً هو أن الناس تخاف التغيير لكن التغيير آت، وسيتعين على وسائل الإعلام أن تتغير وإلا سوف تغيرها الظروف.. وتبقى القضية الرئيسية هي الإيرادات.. إذ لا ضمانة بأن الإيرادات ستأتي بوفرة وبالمستوى المطلوب من النشاط الإعلامي الرقمي.

بدوره، أفاد الإعلامي محمد عليان أن العالم بات قرية، حيث كل شيء متاح لمقارنات الناس ليس مع السوق المحلي فحسب، بل مع العالم وهذا تحد كبير. وما سيساعد هو أن تكون وسائل الإعلام علامة تجارية بمحتوى جيد. فكل ناشر يختلف عن الآخر، لكن الجميع لديه محتوى جيد وعلامة تجارية وباستخدامها يمكنه تخطي العوائق والحفاظ على الإيرادات، مشيراً أيضاً إلى أن الصحف تبدي اهتماماً بقاعدة بياناتها لاتخاذ قرارات صائبة.