ألواح شمسية عائمة على شكل أزهار في كوريا الجنوبية

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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حفاظاً على مساحة اليابسة المحدودة، وعوضاً عن إخلاء العقارات المخصصة لمشاريع الطاقة المتجددة، تطفو الآن 92 ألفاً من الألواح الشمسية على شكل زهرة البرقوق فوق سطح متمايل لخزان في كوريا الجنوبية. ومشروع الطاقة الشمسية القائم على هذا الخزان الذي يبلغ طوله 17 ميلاً في محافظة هابتشون، توليد 41.5 ميغاواط، وهو ما يكفي لتزويد 60 ألف شخص بالطاقة، أكثر من إجمالي السكان في المحافظة.

يفيد موقع «غوود نيوز» أن الطاقة الكهروضوئية العائمة أصبحت طريقة للانتقال إلى إنتاج الطاقة المتجددة في آسيا، وقد وصف الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، في خطاب حديث، الطاقة الشمسية العائمة كجزء مهم في خطة الطاقة المتجددة الكلية لتوليد 9.4 جيجاواط من الكهرباء في كوريا الجنوبية، أي ما يعادل حوالي تسع مفاعلات نووية.

وما قاله مون جاي إن في خطابه: «تشكل القمم الثلاث لجبل هوانغنيونغسان المنعكسة على بحيرة هابتشون شكل زهرة البرقوق. وتنتشر على سطح هذه البحيرة الألواح الكهروضوئية التي تشبه أيضاً أزهار البرقوق من لوحة مغسولة بالحبر».

وقد أفادت شركة، هانوا، المسؤولة عن بناء مصفوفات لوحة الأزهار، أن التوقعات تشير إلى ارتفاع الطلب على الألواح الكهروضوئية العائمة في السنوات المقبلة، وليس فقط في آسيا. وكانت تايلند قد بنت بالفعل أكبر مصنع للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة في العالم يصل حجمه إلى حوالي 70 ملعباً لكرة القدم.

ويؤدي اقتران الألواح الشمسية الكهروضوئية بمصادر المياه، كالقنوات أو الخزانات، إلى زيادة كفاءتها بنسبة تصل إلى 10%، حيث تساعد المياه المحيطة على إبقائها أكثر برودة بشكل طبيعي. وقد ذكرت وكالة «بلومبرغ» أيضاً بأنها تساعد أيضاً على خفض تكاثر الطحالب المعادية.

يذكر أن 4% من إجمالي تمويل المشروع كان مقدماً من قبل سكان هابتشون المحليين. وكانوا أول من أتيحت لهم فرصة الانضمام إلى خطة استثمار ذات عائد سنوي 10% لمدة 20 عاماً، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساعد في توليد دخل مفيد للمقيمين في المنطقة والذين يبلغ متوسط أعمارهم حوالي 60 عاماً.