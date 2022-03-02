مجلة «المسرح» تتحول لإصدارة شهريَّة

المصدر: الشارقة ـ البيان

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صدر، أخيراً، عن دائرة الثقافة بالشارقة، العدد (30) من مجلة «المسرح»، التي تحولت إلى إصدارة شهريَّة عوضاً عن فصليَّة، لتنضم بذلك إلى مجموعة من الشهريَّات تصدرها الدائرة، وتواكب عبرها مختلف الأنشطة الثقافيَّة والأدبيَّة، مثل: «الرافد»، و«الشارقة الثقافيَّة»، و«القوافي»، و«الحيرة من الشارقة»، و«الوسطى»، و«الشرقيَّة».

وقال عبد الله بن محمد العويس: ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تأتي مجلة (المسرح) في ثوبها الجديد، لتصدر شهرياً، تجسيداً للالتزام المتصل لإمارة الثقافة بدعم ورعاية الفن المسرحي، وتأمين كل الوسائل والإمكانات التي تطوره وتعزز حضوره في المجتمع، وتمكنه من القيام بدوره التنويري.

وأضاف: إن المجلة تهتم بتغطية المشهد المسرحي المحلي والعربي، كما ستشتمل على أبواب دائمة تعنى بالجانب النقدي والأكاديمي للمسرح.

وتصدّرت باب «مدخل» مادة تحت عنوان «سلطان القاسمي باني نهضة المسرح العربي»، سلطت الضوء على جهود صاحب السمو حاكم الشارقة في النهوض بحركة المسرح العربي عبر العديد من المشروعات والبرامج التي دعمها.

واستطلع هذا الباب مجموعة من الفنانين الإماراتيين حول منظورهم إلى مسرحهم الوطني في الخمسين سنة المقبلة، كما أفرد مساحة واسعة لعكس احتفاليَّة الهيئة العربيَّة للمسرح باليوم العربي لـ «أبو الفنون» التي نظمت في يناير الماضي.

وفي «بقعة ضوء» حاورت المجلة مجموعة من الفنانين والأكاديميين الكويتيين، حول الحضور المميز للمرأة في مشهد الكتابة المسرحيَّة.

وفي «قراءات» كتب عبيدو باشا عن المسرحيَّة الجديدة لنضال الأشقر «مش من زمان»، وقرأ محمود الحلواني مسرحيَّة «في انتظار بابا» للمخرج سمير العصفوري، وكتب حاتم التليلي حول مسرحيَّة «سوق سوداء» للمخرج علي اليحياوي، بينما قرأ كريم رشيد تجربة المخرجة الهولنديَّة فان ديجيك في عملها الاستعراضي الذي قدمته في السويد تحت عنوان «خارج الأزرق»، وتناول أحمد الماجد مغامرة المخرج مرعي الحليان في استغلال تطبيق «تيك توك» لبث مسرحيَّة من إخراجه تحت عنوان «عرسان تيك توك».

وخصصت المجلة باب «حوار» لمحاورة أجراها عبد الكريم الحجراوي مع المخرج والمدير المسرحي حسن جريتلي حول مسيرته في فرقة الورشة التي أسسها قبل ثلاثة عقود.

وفي «صروح» كتب أحمد شرجي عن الطراز المعماري والقيمة التاريخيَّة والأثر الثقافي لمسرح الرشيد في بغداد. وفي باب «أسفار» كتب بوسلهام الضعيف عن رحلته إلى مهرجان أفينيون في فرنسا.