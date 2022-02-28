«السمر» غذاء ودواء وعطاء

المصدر: رصد وتصورير: عبدالله بن ربيع

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شجرة «السمر» من الأشجار المنتشرة بكثرة في الدولة

وهي أكثر من مجرد شجرة تختزل حكايات من ذاكرة الأجداد، فهي كريمة العطاء، تقف إلى جانب الإنسان أمام مشقات الحياة، وفيها الغذاء والدواء.

ويخبرنا علي عبدالله العبدولي أن شجرة «السمر» لها فوائد عديدة: ظلالها ملاذ يحمينا من أشعة الشمس الملتهبة، وأوراقها علاج لبعض الأمراض، وتتمتع بأجود أنواع الحطب، ومن رحيق زهورها نتذوق أجود أنواع العسل الطبيعي، كما يستخدم حنبل السمر علفاً للماشية.

وهي شجرة معمرة تنمو في البطائح والجبال والحزوم والسهول والسيوح.