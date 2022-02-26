حفل جوائز «الموركس» في دبي 20 مارس

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت لجنة «الموركس دور انترناشيونال» عن الدورة الأولى لحفل الجوائز الأضخم، والذي سيتم تنظيمه في دبي تحت شعار «مسيرة نجاح من بيروت إلى دبي (2000 - 2022 )»، في منتجع «أتلانتس- النخلة دبي». وحضر المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء أول من أمس كل من الشركاء الإعلاميين ولجنة التحكيم وشخصيات إعلامية بارزة. وتم خلال المؤتمر الإعلان عن موعد حفل توزيع الجوائز، والذي سيُعرض في 20 مارس المقبل مباشرةً على قناة «دبي» ومحطة «تن» و«إم.تي.في.» و«وان».

وقال رئيس لجنة جوائز «الموركس دور» الدكتور زاهي الحلو في بداية الحفل: «سعادتنا كبيرة بوجودنا اليوم بالإمارات العربية المتحدة، هذا البلد العربي العريق، بلد الضيافة والكرم، بلد الانفتاح والثقافة، وتحديداً في إمارة دبي ملتقى الحضارات والشعوب والمركز العالمي للمهرجانات والمعارض والابتكارات الحديثة.

وبهذه المناسبة نتوجه بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله،. وقالت ليندا عبد الحي، مدير أول الإعلام والعلاقات العامة في منتجع أتلانتس النخلة في دبي:» يسعدنا استضافة النسخة الأولى لجوائز «الموريكس دور إنترناشيونال» في منتجع أتلانتس النخلة، الوجهة الأولى للمهرجانات المحلية والإقليمية والعالمية على حدٍ سواء. إن استضافة مثل هذا الحدث المهم يشكل إضافة لمسيرة المنتجع في استقطاب المهرجانات التي تكرم صناع الفن والإعلام.

في حين قال جو شدياق صاحب شركة JC Media الممثلة لـ«الموركس دور انترناشيونال» في دبي: «إن حفل «الموركس دور انترناشيونال» سيكون مميزاً وعلى مستوى عالٍ، خصوصاً أنه المهرجان التكريمي الأضخم عربياً حيث كرّم ألمع النجوم العربية والعالمية وحافظ على مستواه طيلة 20 دورة».

وقد أعلن عن أسماء لجنة التحكيم التي جمعت نخبة من الشخصيات الفنية والإعلامية المتخصصة، ومن ضمنهم أيمن الزيود (مؤسس ورئيس مجلس إدارة Charisma- الأردني) وإبراهيم استادي (فنان وإعلامي إماراتي) وأروى (فنانة وإعلامية يمنية) وأسامة ألفا (صحافي وناقد فني سوري) وباسم كريستو (مخرج لبناني) وبوسي شلبي (إعلامية مصرية) ود. حنين عمر (أديبة وسيناريست جزائرية وباحثة متخصصة في الفنون والثقافات) وخالد آغا (خبير إعلام وتسويق لبناني) .

وخليل أبو عبيد (مطرب ومؤلف لبناني) ودانة أبو اللبن (مذيعة ومنتجة أردنية) وريا أبي راشد (إعلامية لبنانية) وسوسي وارتانيان (رئيسة تحرير لبنانية) وصبحي عطري (كاتب وإعلامي سوري) وعدنان الكاتب (مدير تحرير سوري) وكاتيا دبغي (إعلامية لبنانية وصاحبة شركة kmedialb للخدمات الإعلامية) .

ولجين عمران (إعلامية سعودية) ومحمد سعيد حارب (مخرج إماراتي) ومحمد عبد الجليل (رئيس قسم الفن والمنوعات في قناة الشرق للأخبار - مصري) ومروة محمد (فنانة سعودية ومقدمة برامج) وندى الشيباني (إعلامية ومقدمة برامج بحرينية) ود. ندى جابر (كاتبة لبنانية وباحثة بالإعلام الدولي) ونهلة الفهد (مخرجة إماراتية) وياسر القرقاوي (رئيس مسرح دبي الوطني- إماراتي)

أعمال فنية

أما تكريمات هذا العام فتشمل الأعمال الفنية والدرامية التي عُرضت من 1 يناير 2021 لغاية 31 ديسمبر 2021، ما عدا الأفلام السينمائية الخليجية فهي لعامي 2020 و2021؛ أما الفئات فهي على الشكل التالي: نجمة الغناء الخليجية ونجم الغناء الخليجي والأغنية الخليجية والممثلة الخليجية والممثل الخليجي وأفضل مسلسل خليجي وأفضل فيلم سينمائي خليجي ونجمة الغناء العربية ونجم الغناء العربي والأغنية العربية والممثلة العربية والممثل العربي وأفضل مسلسل عربي، هذا إضافةً إلى جوائز تكريمية خاصة لنجوم عرب وعالميين. أما«الجوائز العربية» فتشمل البلدان العربية غير الخليجية على سبيل المثال لا الحصر: مصر، لبنان، العراق، الأردن، سوريا، المغرب، الجزائر، تونس الخ.