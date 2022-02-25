1000 عمل «NFT» في دبي تضيء مستقبل الفنون الرقمية

المصدر: دبي- رشا عبد المنعم

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احتضنت دبي إطلاق سلسلة الفنون الرقمية «بوريد فالكون» (Bored Falcon)؛ أول مجموعة بتقنية NFT واسعة النطاق مخصصة لفناني منطقة الشرق الأوسط، بالتزامن مع الإصدار العاشر من مهرجان التكنولوجيا «مؤتمر خطوة 2022» (Step Conference 2022)، الذي تم خلاله إطلاق الدفعة الأولى للمجموعة بلمسة مستقبلية وتقليدية للفن الرقمي بتقنية NFT.

وفي السياق، تم إنشاء مبادرة Bored Falcon ودعمها عبر مجموعة من الفنانين رسمياً في دبي والإمارات، إلى جانب مملكة البحرين ولبنان وسوريا، بمشاركات متعددة من دول الشرق الأوسط، في فضاء NFT، من خلال مسارات مستلهمة من الثقافات في المنطقة، وذلك بهدف تطوير الإصدارات المنبثقة عن النسخة الاولى التي تتضمن 10000 عمل فني نادر.

صقور

الجدير بالذكر أن الدفعة الأولى التي تم إطلاقها في مدينة دبي للإنترنت خلال «مؤتمر خطوة 2022» (Step Conference 2022) المكونة من 1000 عمل NFT طرحت أيضاً 10 أعمال نادرة ومرقمة من 9999 إلى 9990 تحت عنوان Founding Falcons، تحمل أنماطاً معاصرة بطابع فني تجسده صقور مزينة بالعديد من اكسسوارات وأزياء تقليدية.

ويتم تداول هذه الأعمال الفنية بتقنية NFT من الإصدار الأول على موقع «OpenSea» بسعر قدره 0.05 بعملة ETH الاثريوم الرقمية، حيث يتم تداوله حالياً بسعر 160 دولاراً، بهدف جعل السلسة الرقمية في متناول الجميع.