مركز سالم بن حم الثقافي يعقد اجتماعه التأسيسي الأول

المصدر: العين ـ البيان

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اجتمع مجلس إدارة مركز سالم بن حم الثقافي بحضور رئيس مجلس الإدارة الشيخ مسلم بن حم العامري واستعرض أعضاء المجلس في الاجتماع التأسيسي الأول المنعقد في مقر مركز سالم بن حم الثقافي الاستعدادات النهائية المتعلقة بافتتاح المركز الثقافي ومناقشة خطة الافتتاح وما تتضمنه من فقرات وفعاليات وتم مناقشة سبل تعزيز المركز الثقافي على الساحة المحلية بكونه أحد أبرز المراكز الثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة الشيخ الدكتور مبارك بن سالم بن حم العامري، والشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري، والشيخ أحمد بن مسلم بن حم العامري، والشيخ سالم بن مسلم بن حم العامري والدكتور علاء نورس.

تطلعات

واستمع الجميع في بداية الاجتماع لعرض موجز عن المركز، وآليات تطوير أعماله وأنشطته وبرامجه في المستقبل، بما يحقق تطلعات المجتمع وذلك من خلال تبني المركز لعدد من البرامج والأنشطة المختلفة والمتجددة، التي تسهم في إثراء القضايا والموضوعات المطروحة للحوار.

وقال الشيخ مسلم بن حم العامري: يأتي إنشاء مركز سالم بن حم الثقافي لدعم جهود قيادتنا الرشيدة في الحفاظ على التراث الوطني.

وتابع: ملف التراث المحلي ثري بعناصره وتفاصيله سواء المادية منها أم المعنوية، وهنا تأتي أهمية عملية التوثيق لهذه العناصر، لكونها تشكل جزءاً من النسيج التراثي الوطني.

وشدد عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي على أهمية إبراز التراث الإماراتي الأصيل ليصبح جزءاً من الخطة الوطنية لحماية الهوية وتوثيق التراث بصيغ عملية منهجية تستثمر التكنولوجيا، وزيادة عدد المهرجانات والمسابقات التراثية.

وتم خلال الاجتماع صياغة أهداف المركز للمساهمة في تعزيز ركائز التراث الإماراتي الأصيل وأبعاده الثقافية حاضراً ومستقبلاً، وتجسيد البناء الاجتماعي بكل قيمه الروحية وسجاياه التي تشكل نسيجه المتماسك الذي تتجلى فيه المعاني السامية للتسامح المتجدد عبر حقب التاريخ المتعاقبة.