مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي يقيم «إيقاعات على السطح» في منارة السعديات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن إقامة نسخة جديدة وخاصة من فعالية الأمسية الشعرية المفتوحة «إيقاعات على السطح»، وذلك في منارة السعديات 25 الشهر الجاري.

أمسية فريدة

وتُعد «إيقاعات على السطح» ثاني الفعاليات التي يستضيفها مركز الفنون بنظام الحضور المباشر خلال العام الحالي، وتُقام بدعم رسمي من البعثة الأمريكية إلى الإمارات، وبالشراكة مع منارة السعديات. وتضم الفعالية مجموعة من الفنانين الصاعدين والمعروفين، الذين سيقدمون أمسية فريدة من نوعها تتناول مواضيع الحنين والذاكرة، وتستوحي أعمالها من معرض زمنّا المُقام في منارة السعديات والذي يستكشف فترة التسعينيات من القرن الماضي. كما يحظى الزوار بفرصة حضور عرض موسيقي حي.

إبداعات

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال دوريان بول روجرز، مؤسس فعالية «إيقاعات على السطح»: «متحمسون لإقامة الفعالية المباشرة الثانية ضمن أجندة الموسم العاشر، ويسرنا لقاء جمهورنا الذي كان داعماً لنا طوال فترة إقامة الفعاليات افتراضياً خلال العامين الماضيين. ويسرّني مدى تنامي شعبية مشهد فنون الأداء في الإمارات خلال السنوات العشر الماضية، وأتطلع قدماً للتعرف على الإبداعات التي سيحملها خلال السنوات العشر المقبلة وما بعدها».

روح تعاونية

بدوره قال بيل براجين، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي: «يتميز مشهد الفنون في الإمارات بروح تعاونية متميزة أتاحت لنا إقامة فعالية إيقاعات على السطح في متحف اللوفر أبوظبي بشهر نوفمبر الماضي، ونواصل التزامنا بهذا النهج خلال العام الحالي من خلال شراكتنا مع منارة السعديات لاستضافة النسخة الأحدث من الفعالية. وتعكس هذه الشراكات مدى ازدهار المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات وجهود التعاون الحثيثة التي تبذلها المؤسسات الكبرى في الإمارات، انسجاماً مع رؤية الحكومة الطموحة والرامية إلى بناء مجتمع فني محلي مزدهر، والتي تنعكس نتائجها بوضوح من خلال الدور المحوري الذي يلعبه الفنانون الإماراتيون خلال الفعاليات الكبرى مثل إكسبو 2020 دبي. وتمثّل إيقاعات على السطح والفعاليات الشبيهة عنصراً رئيسياً لدعم الفنانين الصاعدين من خلال تزويدهم بفعاليات تتيح لهم تقديم أعمالهم للمرة الأولى في بيئة داعمة».