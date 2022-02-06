صناعة الكتّاب

المصدر: دبي – البيان

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يواصل مهرجان طيران الإمارات للآداب مبادراته في صناعة كتاب المستقبل، برعاية وتحفيز الكتاب اليافعين، ويمثل كتاب «أصوات شابة من شبه الجزيرة العربية»، الذي أطلقه المهرجان أمس، وإعلانه عن الفائزين في برنامج «الفصل الأول: زمالة مؤسسة الإمارات للآداب وصديقي للكتّاب»، والفائزين بمسابقة دار جامعة أكسفورد للطباعة والنشر لكتابة القصة، ثمرة جديدة في رعاية هذه البذرة التي تزدهر باستمرار.

رحب مهرجان طيران الإمارات للآداب، أمس، بكتّاب القصص الفائزة في مسابقة أصوات أجيال المستقبل لمنطقة الشرق الأوسط في حفل إطلاق كتابهم الذي يشتمل على القصص الفائزة بالمسابقة ويحمل عنوان «أصوات شابة من شبه الجزيرة العربية» لعام 2021، الذي يتضمن 22 قصة أصلية، 11 قصة باللغة العربية و11 باللغة الإنجليزية.

وعبّرت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم عن سعادتها بالمشاركات قائلة: «لقد استمتعت بقراءة هذه القصص لما تبثه في نفسي من الأمل بمستقبل أكثر إشراقاً. ولذا أشجع الجميع على قراءتها والاستلهام من المواهب العظيمة والشغف الذي أظهره الصغار من خلال مشاركاتهم. وأعد هذا الكتاب كنزاً ثرياً وأعتز بالاحتفاظ به، وكلي حماس لرؤية ما يخبئه المستقبل لكتابنا اليافعين. إن الخيال بذرة تنمو وتزدهر وتصبح حلولاً نلتمسها ونعتمدها لمستقبل أفضل. آمل أن ينضم كل الأطفال في محيطنا إلى هذه المبادرة، وأن يطلقوا العنان لمخيلاتهم كي نحقق أهداف الاستدامة المنشودة، وأتطلع بتشوق لمطالعة مشاركات الأطفال لهذا العام».

برنامج

وفي السياق، تم الإعلان عن الفائزين بالدورة الأولى لبرنامج «الفصل الأول: زمالة مؤسسة الإمارات للآداب وصديقي للكتّاب» في حفل خاص بمهرجان طيران الإمارات للآداب، وقد تم اختيار الفائزين العشرة من قِبل مرشديهم ومن ضمن 120 متقدماً يكتبون باللغتين العربية والإنجليزية، وأشرف على الاختيار نخبة من الكتّاب العالميين الذين سيتولون إرشاد الفائزين وتدريبهم ومن أبرز هؤلاء الكتّاب، مارك بيلينغهام، يرسا سيغوردوتير، باتريك جيل، آلي سباركس، شوبا دي، غريغ موس، أنابيل كنتاريا، طالب الرفاعي، شهد الراوي ونجوى بن شتوان.

المتأهلون للبرنامج في فئة اللغة الإنجليزية: اختار الكاتب مارك بيلينغهام، ماكسي أندرسون؛ واختارت الكاتبة يرسا سيغوردوتير، سارة حمدان؛ واختار الكاتب باتريك جيل، يي هوا هانا؛ واختارت الكاتبة آلي سباركس، مصطفى الراوي؛ واختارت الكاتبة شوبا دي، زانا بونافي؛ واختار الكاتب غريغ موس، ريم حميد؛ واختارت الكاتبة أنابيل كنتاريا، كيت تيندلي.

المتأهلون للبرنامج في فئة اللغة العربية: اختار الكاتب طالب الرفاعي، منى العلي؛ واختارت الكاتبة شهد الراوي، هدى الرواجفة؛ واختارت الكاتبة نجوى بن شتوان، سارة عبد الله.

«أكسفورد للقصة»

وإلى ذلك، كرّم مهرجان طيران الإمارات للآداب، الجيل الواعد من الكتّاب الفائزين بمسابقة دار جامعة أكسفورد للطباعة والنشر لكتابة القصة، التي استقطبت 3700 مشاركة من طلبة الإمارات العربية المتحدة.

وقد استلهم المشاركون في كتاباتهم، موضوع دورة مهرجان الإمارات لهذا العام «ها هي تشرق الشمس».

والفائزون في مسابقة دار جامعة أكسفورد لكتابة القصة في فئة اللغة الإنجليزية، هم: عن الفئة العمرية 11 سنة وما دون: ليلا جونز - مدرسة جبل علي، إمارة دبي، وسيا مينون - مدرستنا الثانوية الإنجليزية، إمارة دبي، تعادلت في المركز الثالث: هانا مين جارسيا من مدرسة دبي للتحدث بالإنجليزية، إمارة دبي، مع لانا الخفاجي من مدرسة دبي للتحدث بالإنجليزية، إمارة دبي. وعن الفئة العمرية الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاماً: ألولا غريس مارش - مدرسة ساوث فيو، إمارة دبي، وفرح مكني - برايتون كوليدج العين، إمارة أبوظبي، وجيان إيفا ماتياس - مدرسة سكولارز دبي الخاصة، إمارة دبي. وعن الفئة العمرية الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً: أنيكا شاكرافارتي من مدرسة جيمس ويلينغتون الدولية، إمارة دبي، وديميرا تانا من مدرسة أمباسادور، إمارة دبي، تشيلسي موريل مانالو ألكانتارا من مدرسة بريستين الخاصة، إمارة دبي. وعن الفئة العمرية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً: بي بليك من مدرسة ريبتون، إمارة دبي، وإشراث تبسم جايجردار من جامعة الشارقة، إمارة الشارقة، مهروخ إس. إم من الجامعة الأمريكية في الشارقة، إمارة الشارقة.

أما الفائزون في مسابقة دار جامعة أكسفورد لكتابة القصة في فئة اللغة العربية، فهم: عن الفئة العمرية 11 سنة وما دون: تعادل في المركز الأول: حسن نضال حسن عوض من مدرسة الشعلة الخاصة، إمارة الشارقة، وسالم عارف السليمان من مدرسة الراشد الصالح الخاصة، إمارة دبي، وسارة عويلي من مدرسة المواكب الخاصة القرهود، إمارة دبي، ومحمد يحيى فاروق من مدرسة كامبردج الدولية، إمارة دبي. وعن الفئة العمرية الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاماً: جنى عمر حرب القريوتي - مدرسة دبي الوطنية الطوار، إمارة دبي، ريتا وائل حسين - مدرسة المواكب الخاصة القرهود، إمارة دبي، وهيفي عمر سعدو - مدرسة الراشد الصالح الخاصة، إمارة دبي. وعن الفئة العمرية الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً: راشد سعيد ساعد الحبسي - كلية التكنولوجيا العليا، من إمارة رأس الخيمة، ولارا زيد قاسم - مدرسة المواكب الخاصة البرشاء، من إمارة دبي، وجنى عماد نعينع - مدرسة ليوا العالمية، من إمارة أبوظبي. وعن الفئة العمرية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً: شيخة حمد عبد الله يوسف الرحماني من جامعة الشارقة، إمارة الشارقة، ونور عماد إدلبي - ثانوية أم الإمارات، إمارة أبوظبي، وسعيد أسود عنبر العامري - كلية التكنولوجيا العليا، إمارة أبوظبي.