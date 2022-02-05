«قافلة الرقص».. مهرجان ينثر الفرح في تونس

المصدر: (تونس - هاجر التليلي)

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فكرة طريفة حوّلها الكوريغرافي عماد جمعة إلى حقيقة. عماد جمعة أستاذ رقص وكوريغرافي تونسي، تعود بداية مسيرته إلى ثمانينات القرن الماضي عندما أسس «مسرح الرقص».

حول هذا المشروع الفني الجديد «قافلة الرقص» التي تنقسم على ثلاث فترات، انطلقت الأولى أيام 28، 29 و30 يناير الماضي في مدينة الكاف الجبليّة، لتحطّ رحالها في مدينة نابل الساحلية أيام 18، 19 و20 فبراير الجاري، ثم تنتهي رحلة «قافلة الرأس» في مدينة تطاوين الصحراوية أيام 21، 22 و23 فبراير، يقول عماد جمعة لـ«البيان» إن اختيار هذه المدن كان أساساً على وجود مراكز فنون ركحية ودرامية فيها ما يسهل العملية اللوجستية. أما عن أهدافها، يعتبر محدّثنا أن «قافلة الرقص» ترمو إلى التعريف بالمبدعين الشباب وتمكينهم من برمجة عروضهم الكوريغرافية أمام جماهير مختلفة.