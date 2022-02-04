لطيفة بنت محمد تشهد الحفل الرسمي لمهرجان طيران الإمارات للآداب

المصدر: البيان

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شهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" الحفل الرسمي لمهرجان طيران الإمارات للآداب 2022 ضمن دورته الرابعة عشرة، والتي تُقام هذا العام تحت شعار "ها هي تشرق الشمس" بمشاركة نخبة من الكُتّاب والمؤلفين والمبدعين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، وذلك في فندقي "هيلتون دبي الحبتور سيتي" و"الحبتور بالاس".

واستُهل الحفل الرسمي للمهرجان، الذي بدأت أعماله في دبي أمس (الخميس) وتستمر فعالياته حتى 13 فبراير الجاري، بإطلاق دار النشر الجديدة "Elf Publishing LLC" وهي من أهم مميزات هذه الدورة، والتي كانت مؤسسة الإمارات للآداب قد كشفت مؤخراً عن تأسيسها بالشراكة مع "دبي للثقافة"، في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز المواهب المحلية الواعدة.

وقد أشادت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم بالدور المهم الذي بات مهرجان طيران الإمارات للآداب يضطلع به في دعم الحراك الأدبي والفكري في على الصعيدين المحلي والإقليمي، والمكانة المرموقة التي يتمتع بها كـأحد أهم الفعاليات السنوية على الخارطة الإبداعية للمنطقة، منوهةً بحرص "دبي للثقافة" الدائم على دعم الفعاليات الثقافية البارزة التي تعتبر منصة أساسية لاستعراض المواهب الإبداعية في شتى المجالات وأيضاً لاستمرارية الحوار الثقافي البنَاء، مثنية سموها على مبادرة مؤسسة الإمارات للآداب بإطلاق دار جديدة للنشر والتي اعتبرتها خطوة إيجابية مؤثرة على طريق تعزيز البنية التحتية لقطاع التأليف والنشر، ورفد رحلة المواهب الأدبية والناشرين في دولة الإمارات.

وأشارت سموها إلى القيمة الكبيرة التي يمثلها المهرجان في إلقاء الضوء على المواهب المحلية وتهيئة المجال للكتاب والمؤلفين الإماراتيين للانخراط في حوار فكري ثري مع نخبة من المبدعين العالميين الذين يضمهم المهرجان سنوياً في هذه الاحتفالية الثقافية الفريدة التي تتيح كذلك فرصة نادرة للجمهور من عشاق الأدب والثقافة للقاء مجموعة من أهم المؤلفين في العالم، ضمن أجندة حافلة بالأنشطة الثقافية التي تشكل إضافة نوعية مهمة للمشهد الإبداعي الإماراتي، في حين دعت سموها المواهب الإماراتية الشابة لاغتنام هذه الفرصة والتعرف على إبداعات عالمية والمشاركة في حوار فكري رفيع يتيحه المهرجان على مدار الأيام المقبلة.

وقد حضر الحفل الرسمي للمهرجان إلى جوار سموها، معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، ومعالي محمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وسعادة هالة بدري، مدير عام "دبي للثقافة"، وإيزابيل أبو الهول، المديرة التنفيذية وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب، وأحلام البلوكي، مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، وجمع من الكتّاب والأدباء من داخل الدولة وضيوف المهرجان من مختلف أنحاء العالم.

واختُتم الحفل بأداء رائع وأنغام آسرة من أعضاء "كورال شباب الإمارات" الذين استهلوا برنامجهم بالنشيد الوطني الإماراتي، ومن ثم قدّموا مجموعة من الأعمال الغنائية المتنوّعة.

المواهب الإماراتية

وكان اليوم الأول من المهرجان الذي انطلقت أعماله أمس (الخميس) قد تضمن فعاليات اليوم الإماراتي "إضاءات على المواهب الإماراتية" والتي أقيمت بدعم من "دبي للثقافة"، وقدّم خلاله كوكبة من الكتّاب الإماراتيين المتميزين باقة غنية من الجلسات وورش العمل؛ مع قراءات للقصص، والشعر، وحلقات النقاش حول مواضيع متنوعة، من الكتابة للسينما، ودور المرأة في التعليم، إلى فنون المقتنيات، وغيرها الكثير من الموضوعات المهمة المرتبطة بشعار المهرجان لهذه الدورة.

وخلال اليوم الإماراتي ضمن المهرجان، حرصت سعادة هالة بدري، مدير عام دبي للثقافة، برفقة مجموعة من مسؤولي الهيئة، على حضور جلسة حوارية تحت عنوان "مستقبل الاقتصاد الإبداعي" وشارك فيها كل من الكاتبة الإماراتية نورة العوضي، والفنان الإماراتي عبد الله المستريح النعيمي، ووحيدة الحضرمي من وزارة الثقافة والشباب، والفنان والقيّم والمنتج الفني الإيطالي جوسيبه موسكاتيلو، وأدار الحوار الدكتور أشرف علي ميهات، كبير الاقتصاديين في مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وتناول المتحاورون خلال هذه الحلقة النقاشية دور الآداب والفنون بكل تفرعاتها في المساهمة في اقتصاد الدولة ضمن المنظومة الإبداعية، وكيفية خلق فرص استثمارية للمستثمرين في هذا القطاع بالتحديد. كما قدّمت الجلسة تنوعًا بانوراميًا لمجالات الآداب والفنون التي تؤثر على الاقتصاد الإبداعي من مجالات البودكاست، السينما، الألعاب، الموسيقى، وغيرها الكثير.

ولفتت هالة بدري إلى أهمية الاقتصاد الإبداعي كعنصر أساسي في اقتصادات دول العالم ومحرك للنمو الاقتصادي، وأحد العوامل الرئيسة لتعزيز المسيرة الثقافية، مشدّدةً على أن تشجيع الإبداع والابتكار يتصدر أولويات "دبي للثقافة" التي تلتزم بخلق وتطوير منظومة اقتصادية محفّزة للإبداع في دبي، تسهم في تعزيز جاذبية الإمارة للمواهب الواعدة في مختلف قطاعات الأعمال الإبداعية، وترسيخ مكانة الإمارة عاصمةً عالمية للاقتصاد الإبداعي بحلول عام 2025.