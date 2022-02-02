«أمناء العويس الثقافية» يجدد الثقة بقرقاش رئيساً

المصدر: دبي ـ البيان

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عقد مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، أخيراً، اجتماعه الأول لعام 2022، في مقر المؤسسة برئاسة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، وبحضور معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، د. سليمان موسى الجاسم نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والأديب عبد الغفار حسين، ومعالي حميد بن ناصر العويس، ومعالي نجلاء العور، وعبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومركز إكسبو الشارقة، وعبد الحميد أحمد الأمين العام للمؤسسة، والكاتب ناصر الظاهري وأ.د. محمد عبد الله المطوع، عضو الأمانة العامة في المؤسسة، و أ.د. فاطمة الصايغ، الأمين المالي في المؤسسة، وناصر حسين العبودي عضو مجلس الأمناء.

ورحب رئيس المجلس بالحضور ورحب بانضمام الشاعر والكاتب إبراهيم الهاشمي مديراً تنفيذياً لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.

جائزة الإنجاز الثقافي

وصادق المجلس على المحضر السابق واطلع على التقرير الإداري والمالي السنوي لعام 2021 وأقر الموازنة التقديرية للعام 2022، كما قرر المجلس منح جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي لهذه الدورة لـ «مؤسسة منتدى أصيلة»، وهي منظمة غير حكومية تعمل على تعزيز الحوار بين الثقافات حول العالم.

وجدد المجلس بالإجماع ثقته بمعالي الدكتور أنور محمد قرقاش رئيساً لمجلس الأمناء. والدكتور سليمان موسى الجاسم نائباً للرئيس، وجدد ثقته بأعضاء الأمانة العامة ووجه الشكر لهم على حسن سير العمل في المؤسسة خلال الفترة الماضية، وأوصى بتجديد عضويتهم.