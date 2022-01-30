تركي آل الشيخ يرد على منتقدي تصريحات حسن الرداد

المصدر: البيان

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علق المستشار تركي آل الشيخ، على المنتقدين لتصريحات الفنان المصري حسن الرداد حول أمنيته العيش في السعودية.

وقال آل الشيخ ": لماذا التركيز فيما قاله حسن الرداد؟ فالمملكة منذ قدم التاريخ وإلى وقتنا الحاضر وإلى آخر الزمان أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين وأرض الخير والأمن والأمان وحاضنة الفن والإعلام .

وأضاف : السعودية تسعد بوجود أكثر من 3 ملايين مصري شقيق نفخر بهم كما نفخر بوجود أكثر من 600 ألف سعودي في مصر الحبيبة".

وواصل: "تُرِكَت كل هذه الإيجابيات والحفل الكبير غير المسبوق بشهادة الجميع، وتم التركيز بشكل تافه على نقاط غير خافي الهدف منها".

واختتم: "أقول لكل ناجح عربي خصوصاً والعالم عامة أبواب المملكة مفتوحة لك ولإبداعك وداعمة لك بوجود قائد ملهم ورؤية عظيمة.. وأقول لكل تافه استمر في تفاهتك واستمتع بنجاح الآخرين.. تحياتي لكل من حضر ومعذور كل من لم يستطع الحضور لظروفهم.. حفظ الله بلدي وقيادتي وكل البلاد العربية آمين.. محبكم".

وأثارت تصريحات منسوبة للفنان حسن الرداد عن السعودية جدلا كبيرا في مصر خلال الساعات الماضية.

وتداولت وسائل إعلام مصرية ومواقع التواصل تصريح للرداد أثناء تواجده في السعودية للمشاركة في حفل توزيع جوائز "Joy Awards" عبر فيها عن رغبته في العيش في السعودية بسبب نشاطها الفني.

وقال الرداد في تصريح لإحدى القنوات التلفزيونية: " استقبال الناس هنا كله حب ودفا، الواحد مش حاسس بالبرد، أنا عاوز أعيش في السعودية بسبب الحب ده كله، والنشاط الفني في الرياض بقى مكان استراتيجي وبقى بيطلع منها أعمال فنية كبيرة".

وتعرض الرداد لانتقادات شديدة من بعض المصريين على مواقع التواصل وفي وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبروها "تقلل من قيمة مصر الفنية".

ووقال الإعلامي نشأت الديهي في برنامجه "بالورقة والقلم": "حلو أنك تجامل الأشقاء، لكن الجمهور المصري اللي عملك، لو عايز خليك هناك وإحنا عندنا منك كتير وأحسن منك، المستشار تركي آل الشيخ يعشق الفن المصري والذوق المصري، بدليل أن معظم النجوم مصريين، وهذا يؤكد أن مصر ولادة وبها خير كثير لا ينضب، وجميع الفنانين يمكن أن يخرج عشرات مثلهم".

في المقابل دافع آخرون عن الرداد واعتبروه أنه لم يخطئ وأنه عبر عن وجهة نظره. وقال الإعلامي عمرو أديب: " ما المشكلة التي حدثت عندما قال حسن الرداد إنه يحب العيش في السعودية، هل قال إنه يريد العيش في منطقة سيئة؟ الرياض مدينة عظيمة وجميلة، وتحب تعيش فيها كحبك للعيش في القاهرة، العالم العربي وطننا جميعا، أنا كعمرو أديب أحب أعيش في الرياض كحبي للعيش في القاهرة".