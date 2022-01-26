احتفال العقل بولادة المجلة الفلسفية في الفجيرة

المصدر: الفجيرة ـ البيان

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يشهد عالم الفكر اليوم صدور العدد الأول من مجلة «بيت الفلسفة» وهي من المجلات القليلة المتخصصة بنشر البحوث للفلاسفة العرب والأجانب في عالمنا العربي، وتصدر فصلياً عن بيت الفلسفة في الفجيرة.

تطمح مجلة «بيت الفلسفة» لتكون لسان حال الفلاسفة العرب وغيرهم في الإجابة عن أسئلة الوجود والمعرفة والأخلاق والجمال، وكل ما يشغل العصر من مشكلات، ولا سيما بأن حاجة العصر الراهن الذي يتميز بالتحولات السريعة للفيلسوف باتت أكثر ضرورة وأهمية.

وتطمح مجلة «بيت الفلسفة» لخلق الوعي الفلسفي لدى أوسع فئات المجتمع، ونشر ثقافة الحوار والتسامح والعيش المشترك وقيمة الإنسان.