مهرجان الشيخ زايد يحتفي بمعالم الإمارات مع عروض «أجمل شتاء في العالم»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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يزيّن «مهرجان الشيخ زايد» سماء أبوظبي بشعار حملة «أجمل شتاء في العالم» التي تحتفي بأجمل معالم الإمارات السياحية والترفيهية والطبيعية والثقافية وتنشط السياحة الداخلية في مختلف أنحاء الإمارات وتجذب السياح من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بشتاء الإمارات الربيعي وبكل المقومات التي توفرها الدولة في المناخ المعتدل لشتائها، وممارسة الأنشطة في الهواء الطلق، وصناعة أجمل الذكريات.

وتشكل عروض الألعاب النارية وعروض الدرون الضوئية في مهرجان الشيخ زايد بالوثبة بهجة أمسيات المهرجان التي تستقطب الأفراد والعائلات من أبوظبي ومناطق الدولة، إضافة إلى الزوار والسياح من مختلف الجنسيات والفئات العمرية.

وتميّز شتاء هذا العام بعروض غير مسبوقة للألعاب النارية نظمها مهرجان الشيخ زايد في سماء أبوظبي، احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، كما شهد زواره عرضاً مبهراً للألعاب النارية في ليلة رأس السنة الميلادية أضاء سماء أبوظبي وشكّل واحداً من أجمل عروض الألعاب النارية محلياً وعالمياً.

3 أرقام

وحقق «مهرجان الشيخ زايد»، مع حلول العام الجديد 2022، أضخم عرض للألعاب النارية لمدة 40 دقيقة متواصلة، مسجلاً ثلاثة أرقام غير مسبوقة في موسوعة «غينيس» العالمية للأرقام القياسية؛ من حيث كمية الألعاب النارية، والمدة الزمنية لعروضها، ومستوى التنوع لأشكالها وتكويناتها. وتم بث الحدث مباشرة على شاشة التلفاز والمنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، وتم تداول مقاطع مصورة منه على نحو واسع عبر تطبيقات التراسل الفوري. وشكل حدثاً استثنائياً بالتزامن مع حملة أجمل شتاء في العالم التي انطلقت منتصف شهر ديسمبر 2021.

عرض الدرون

وقدم مهرجان الشيخ زايد أيضاً لزواره ومتابعي فعالياته عبر البث الحي المباشر عرض الدرون الضخم الذي أضاء سماء أبوظبي بعبارة استقبال العام الجديد «WELCOME 2022»، وذلك باستخدام 2022 طائرة درون، في سابقة هي الأولى من نوعها، أدخلت البهجة والفرح والتفاؤل على الجميع بمناسبة العام الجديد.

أما عروض الدرون الضوئية الأخرى في مهرجان الشيخ زايد فترسم بنقاط مضيئة في سمائه لوحات فنية تحتفي بالمناسبات والأعياد والفعاليات الوطنية، كما في لوحات «قصة وطن» التي تحتفي برموز دولة الإمارات وقيمها، وفعاليات عام الخمسين، واليوم الوطني، وغيرها.