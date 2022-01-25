فيلم ريش للمخرج عمر الزهيري في مهرجان العين السينمائي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعد جولة حافلة بالجوائز في 2021، يشارك فيلم «ريش» للمخرج عمر الزهيري في الدورة الرابعة من مهرجان العين السينمائي في أبوظبي بالإمارات، حيث عرض الفيلم أمس، وسيتم عرضه اليوم.

وكان «ريش» قد عُرض في الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في المملكة السعودية خلال الشهر الماضي، وقبلها اكتسح جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في مهرجان أيام قرطاج السينمائية، وهي: التانيت الذهبي (الجائزة الكبرى للمهرجان)، التانيت الذهبي للعمل الأول للمخرج عمر الزهيري الذي نال أيضاً جائزة أفضل سيناريو بالاشتراك مع السيناريست أحمد عامر، وذهبت جائزة أفضل ممثلة لـدميانة نصار التي قامت بالدور الرئيسي في الفيلم.

قبل هذا فاز «ريش» بـجائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي روائي طويل في مهرجان الجونة السينمائي، وخلال المهرجان قدمت مجلة فارايتي لمخرجه عمر الزهيري جائزة أفضل موهبة عربية في الشرق الأوسط.

يبني فيلم «ريش» عالماً غير محدد المكان والزمان حول حدث خيالي عن قصة أم تعيش في كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذي لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه. ذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل في إعادة الزوج، الزوج الذي كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة، هذا التحول العنيف يجبر هذه الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثاً عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغيرٍ قاسٍ وعبثي.

استضاف مهرجان كان السينمائي 2021 العرض العالمي الأول لـريش، حيث فاز بالجائزة الكبرى لأسبوع النقاد الدولي وجائزة فيبريسي، كما نال تنويهاً خاصاً من مهرجان آفاق جديدة السينمائي الدولي في بولندا، وجائزة أفضل فيلم ضمن جوائز روبرتو روسيلني في مهرجان بينجياو السينمائي الدولي في الصين.