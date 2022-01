3 برامج محتوى على «بلس 95»

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت «بلس 95»، أول إذاعة ناطقة باللغة الإنجليزية تابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ثلاثة برامج جديدة تواكب اهتمامات المستمعين وهي، «ذا باز» (The Buzz) و«غود تو غريت» (Good To Great) و«آيز أون» (Eyez On).

ويتنوع محتوى البرامج الثلاثة بين الترفيه والثقافة والصحة والتعليم بما يلبي أذواق أكبر شريحة من الجمهور على مدى الأسبوع، إذ ترافق الجمهور بمحتوى متجدد وممتع، تضع المستمعين في أحدث أجواء ومتغيرات عالم الترفيه، وتقدم مادة مسموعة تساعد الجمهور على تبني أنماط حياة متوازنة، وتكشف لهم أسرار وتجارب رواد ونماذج في النجاح.

«ذا باز»

ويركز البرنامج الترفيهي «ذا باز»، الذي يقدمه ميخائيل عطية من الجمعة وحتى الخميس بين الساعة 8 و9 مساء، على ثقافة البوب محلياً وعالمياً، ويقدم تقييماً للأفلام والإصدارات الجديدة على منصات مثل «نيتفليكس» و«أبل تي في»، كما يطلع البرنامج المستمعين على أحدث مستجدات عالم القصص المصوّرة والترفيه مع تقييمات مفصلة لألعاب الفيديو، إلى جانب تسليط الضوء على المواضيع الأكثر تداولاً ونقاشاً على شبكة الإنترنت.

«غود تو غريت»

ويحاكي البرنامج الحواري «غود تو غريت» الذي تقدمه علياء النعيمي يوم الأحد من كل أسبوع بين الساعة 4 و5 مساء، أسلوب المدونات الصوتية، إذ يتناول العادات الناجحة والدروس المستفادة ومصادر إلهام عدد من الشخصيات الرائدة التي تمثل قدوة ونموذجاً يحتذى به في مجال إحداث التغيير، مع التركيز على مسيرتهم المهنية ورحلتهم نحو النجاح. ويعاد بث البرنامج يوم الجمعة في التوقيت نفسه.

«آيز أون»

وتطلع عائشة المازمي، أصغر مقدمة إذاعية ومذيعة أخبار إماراتية باللغة الإنجليزية المستمعين على أبرز الأحداث والفعاليات التي تشهدها الإمارة طوال أيام الأسبوع، من خلال برنامج «آيز أون»، الذي يُبث من الإثنين وحتى الخميس بين الساعة 4 و5 مساءً، ويسلط الضوء على معارض الشركات، والمناطق الترفيهية العائلية، لمساعدة المستمعين على التخطيط لعطلة نهاية الأسبوع.