الإيطالية برنسيس بي تغني «دبي فقط»

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت المغنية البريطانية برنسيس بي، أخيراً، أغنيتها الجديدة «فقط دبي»، وذلك بالشراكة مع صديقتها العزيزة شيخة العنود الرميثي من أبوظبي، ويتولى الموسيقي اللبناني الأرمني، غي مانوكيان، التأليف الموسيقي للأغنية.

وحضر إطلاق الأغنية الجديدة لبرنسيس بي 100 من المشاهير العالميين والمؤثرين والمدونين، ووسائل الإعلام في مطعم فوغو دي تشاو في مركز دبي المالي العالمي. وأشعلت برنسيس بي 20 شمعة، تمثل 20 عاماً لها في دبي، وقدمت كعكة الشوكولاتة على شكل شعار الموسيقى الخاص بها: نحلة متوجة في مثلث.

وتدعو برنسيس بي عبر أغنيتها، الجميع، إلى دبي بعبارة: «سأقودكم إلى مدينتي دبي! أنتِ الوحيدة في حياتي، والله أنتِ حبيبتي».

وقدمت برنسيس بي منذ سنوات في دبي، أغنية «إمارات»، مع حربي العامري وعلي الخوار، التي كانت الأكثر مبيعاً لشهور في متاجر فيرجن ميجا، والتي أصبحت بعد ذلك الموسيقى التصويرية لمسلسلها التلفزيوني «هاي إمارات».