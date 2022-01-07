فتح باب الترشّح لجائزة سلطان العويس

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية عن فتح باب الترشح للدورة الثامنة عشرة (2022 - 2023) اعتباراً من أمس، وتستمر حتى 31 ديسمبر 2022.

وتعد جائزة سلطان بن علي العويس، التي أسسها الشاعر الراحل سلطان بن علي العويس عام 1987 جائزة مستقلة ومحايدة، لا تخضع في معايير منحها إلا للجانب الإبداعي دون النظر إلى الاتجاهات السياسية أو المعتقدات الفكرية للمرشحين، كما لا تميز بين لون أو دين أو جنس.

وتهدف الجائزةـ التي تبلغ قيمتها الإجمالية 600 ألف دولار أمريكي بواقع 120 ألف دولار في كل حقل ـ إلى تشجيع وتكريم الأدباء والكُتاب والمفكرين والعلماء العرب، اعتزازاً بدورهم في النهوض الفكري والعلمي في مجالات الثقافة والأدب والعلم في الوطن العربي.

وتنقسم الجائزة إلى خمسة حقول هي: الشعر، القصة والرواية والمسرحية، الدراسات الأدبية والنقد، الدراسات الإنسانية والمستقبلية، بالإضافة إلى جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي، حيث تخضع الحقول الأربعة الأولى للتحكيم، بينما لا تخضع جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي لمعايير التحكيم، حيث يتم من قِبل مجلس أمناء المؤسسة اختيار شخصية ثقافية أو علمية أو عامة أو مؤسسة تركت بصمة وأثراً في الحياة الثقافية. وتعمل المؤسسة حالياً على إرسال استمارات الترشيح إلى معظم الجامعات العربية والمؤسسات والروابط والاتحادات والأسر الأدبية والثقافية ودور النشر، لتكون متوفرة أمام المرشحين في كل أرجاء الوطن العربي، كما يمكن طلبها من المؤسسة مباشرة، أو عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني على شبكة الإنترنت عبر الرابط (www.alowais.com)

أما عن طريقة الترشيح لنيل الجوائز، إضافة إلى ترشيح الجامعات، والمؤسسات الثقافية، والاتحادات، والروابط الأدبية، ودور النشر- وحسبما تنص عليه اللوائح والأنظمة المعمول بها في المؤسسة، فإنه يحق للمبدع ترشيح نفسه مباشرة إلى الأمانة العامة، كما يحق لخمسة من الأدباء العرب ترشيح من يرونه مناسباً لنيل الجائزة، على أن يوافق المرشح على ذلك عند مخاطبته من قبل الأمانة العامة للجائزة. يذكر أنه قد فاز في الدورة السابقة كل من: إلياس لحود في حقل الشعر، ونبيل سليمان في حقل القصة والرواية والمسرحية، ود. عبد الملك مرتاض في حقل الدراسات الأدبية والنقد، ود. أحمد زايد في حقل الدراسات الإنسانية والمستقبلية.