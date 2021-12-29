دبي.. عروض تتلألأ بفرادة الإبداع والتشويق في استقبال العام الجديد

المصدر: دبي ـ البيان

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تتحول الليلة الأخيرة من العام في دبي إلى ذكريات لا تنسى، ولا تفارق البال، مع احتفالات مبهرة ترحيباً بالعام الجديد 2022، فدانة الدنيا كعادتها تتألق بفعالياتها التي تنشر أجواء البهجة والمرح في نفوس قاطنيها ليقضوا أوقاتاً ممتعة، وليستقبلوا العام الجديد بالفرح والعروض الفنية والموسيقية والأوقات الممتعة. وكعادتها تتسابق الوجهات الترفيهية المتميزة في المدينة لتقديم أجندة فعالياتها احتفاء بليلة رأس السنة مقدمة لزوارها عروضاً شيقة وليالي حافلة بأجواء عامرة بالبهجة والمرح.

وفي هذا السياق، أعلنت «بلوواترز» الوجهة البحرية والعصرية المتميزة أجندة فعاليتها الاحتفالية بمناسبة حلول عام 2022، حيث تستعد للاحتفاء بالعام الجديد عبر طيف من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المليئة بالتشويق والمرح لتمنح لزوارها لحظات ومشاهد استثنائية لا تنسى.

ألعاب نارية

وسيكون زوار «بلوواترز» على موعد مع العروض الفنية والموسيقية، التي يقدمها نخبة من الفنانين المتجولين في أنحاء الوجهة وتتميز الأمسية الاحتفالية ببريق الألعاب النارية وحماسة العد التنازلي للإعلان عن بداية العام الجديد.

وتتضمن الأجندة فعالية أطول عرض ضوئي لطائرات الدرون في الشرق الأوسط، حيث تتزين سماء الجزيرة بلوحات فنية تجسد مسيرة الإمارات الملهمة، ترسمها 500 طائرة بدون طيار باستخدام تقنيات الواقع المعزز.

ومن الرائع أن يودع العام بصورة تذكارية مع مشاهير العالم، حيث يرحب متحف «مدام توسو» بزواره الباحثين عن طرق مميزة للاحتفال بالعام الجديد، ويستعد Tr88house لتقديم تجارب وأطباق مميزة لزواره، كما يمكن لرواد الجزيرة التمتع بمشاهدة احتفالات دبي على ارتفاع 250 متراً من أعلى وأكبر عجلة مشاهدة في العالم «عين دبي».

وتستعد العديد من المطاعم الرائعة في الجزيرة لإبهار زوارها بقوائم طعام خاصة لهذه المناسبة، كما تتوفر خيارات عديدة للتجوّل والاستمتاع بالتجارب المتنوعة التي تقدمها المتاجر والمطاعم وعربات الطعام في هذه الليلة العامرة بأجواء المرح والبهجة. وتحتضن «بلوواترز» العديد من المطاعم الفريدة من نوعها في دبي تقدّم جميعها لزوارها تجارب متنوعة وأطباقاً مميزة في أجواء احتفالية رائعة، حيث يستلهم مطعم «أليسي» للمأكولات البحرية، أجواءه من جنوب إيطاليا وشاطئ أمالفي الشهير، ويقدّم لرواده قائمة متنوعة من المأكولات البحرية الشهية، بينما يستمتعون بمناظر وجهة «بلوواترز» الآسرة، وبعرض الألعاب النارية المبهر، وكل ذلك يترافق مع أنغام أغاني فرقة «بوبز 4 رواد» (Boys4Road).

ويستطيع زوار «بلوواترز» توديع العام 2021 باحتفالات مليئة بالمرح والترفيه، وبنكهة مكسيكية مميزة، من خلال ما يقدّمه مطعم «بويرتو 99» من أطباق مكسيكية أصيلة ترضي جميع الأذواق، مع إطلالات رائعة على معالم الوجهة المميزة.

وبأطباق مستوحاة من المطبخ اللبناني الشهير، مع الخدمة البرازيلية المعروفة باسم (Rodizio)، يتألق مطعم «تيتي» كواحد من الأماكن الرئيسة للاحتفال برأس السنة الجديدة في «بلوواترز»، حيث يقدّم لروّاده أشهى الأطباق مرافَقَةً مع الموسيقى الحية. كما يقدّم مطعم «كاتشب» لمحبي المطبخ الأمريكي الكلاسيكي، أجود أنواع البرغر المصنوع يدوياً، ومجموعة متنوعة من المأكولات اللذيذة، إضافة إلى الكوكتيل، مع حفل صاخب يقدّمه منسق الموسيقى (dj) ليلة رأس السنة، وغيرها الكثير من الوجهات الترفيهية التي تقدم لزوارها تجربة استثنائية في ليلة رأس السنة.